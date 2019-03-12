Экономика

11:17 12.03.2019

"Арабская весна" обернулась ущербом в $900 млрд для стран региона - ВБ

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"Арабская весна" обернулась ущербом в $900 млрд для стран региона - ВБ

Вооруженные конфликты в арабских странах привели к значительному финансовому ущербу и поставили ряд государств региона на грань экономического краха, сообщают во вторник арабские СМИ со ссылкой на представителя Всемирного банка.

По словам первого помощника главы ВБ Махмуда Мухиддина, ущерб арабскому миру от конфликтов в Сирии, Ливии и Йемене в 2010-2018 годах достиг $900 млрд.

При этом он отметил, что в арабских странах 60% ВВП приходится на 10% населения, по сравнению с 45% в европейских государствах.

Негативные последствия вооруженных конфликтов поставили ряд арабских стран на грань экономического краха, подчеркивают СМИ.

Теги: #арабская_весна #всемирный_банк
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