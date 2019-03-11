Экономика

18:38 11.03.2019

Трамп направил в Конгресс проект бюджета, предусматривающий дефицит свыше $1 трлн

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Трамп направил в Конгресс проект бюджета, предусматривающий дефицит свыше $1 трлн

Президент США Дональд Трамп направил в Конгресс проект бюджета на 2020 финансовый год с расходами $4,7 трлн, включая расходы на сумму $8,6 млрд на строительство заграждений на границе с Мексикой.

Как пишет агентство Bloomberg, проект почти наверняка будет отклонен, после чего последуют длительные переговоры, которые могут завершиться очередной приостановкой работы правительства.

Проект бюджета предусматривает сокращение дискреционных необоронных расходов на $54 млрд (9%) по сравнению с текущим фингодом, до $543 млрд. Самые значительные сокращения затрагивают Агентство про защите окружающей среды (-31%), Госдеп (-23%), а также Департамент жилищного и городского развития (-16%). Вместе с тем расходы на оборону, согласно этому документу, в 2020 фингоду планируется увеличить на 5%.

Документ предусматривает сохранение дефицита бюджета США как минимум в ближайшее десятилетие, причем в этом и в ближайшие три года он будет превышать $1 трлн в год. На 2029 год заложен дефицит в размере $202 млрд.

Проект бюджета исходит из сохранения высоких (около 3%) темпов экономического роста в США в течение ближайших 10 лет. Эти прогнозы превышают оценки независимых экономистов, которые исходят из высоких рисков замедления экономики уже в этом году.

Белый дом ожидает роста ВВП США в этом году на 3,2%, в 2020 году - на 3,1%, в 2021 году - на 3,0%.

Теги: #бюджет #трамп #сша
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