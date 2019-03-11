Банки Италии добились ощутимого прогресса в сокращении объема "плохих" долгов

Объем "плохих" долгов в банковском секторе Италии резко снизился в январе второй месяц подряд.

Согласно данным Банка Италии, показатель уменьшился на 32,5% по сравнению с январем прошлого года. В декабре сокращение составило 33,2% в годовом выражении.

Итальянские банки избавляются от "плохих" долгов с помощью секьюритизации кредитов и продажи бумаг инвесторов, пишет Financial Times.

Объем просроченных кредитов в банковском секторе страны составляет 100 млрд евро - это вдвое меньше уровня апреля 2017 года, отмечают в итальянском ЦБ.

Соотношение проблемных долгов и общего объема кредитов в январе снизилось до 6,5 - минимума с 2012 года, что вдвое ниже уровня двумя годами ранее.

Крупный объем "плохих" долгов в банковском секторе Италии ограничивает возможности фининститутов в плане выдачи новых кредитов, и его сокращение является хорошей новостью для экономики.

"Снижение объема "плохих" долгов вместе с повышением спроса на кредиты и подъемом котировок акций банков способствует увеличению темпов роста кредитования", - отмечает экономист Oxford Economics Никола Нобиле.

В то же время, ухудшение экономических условий и рост доходностей госбумаг создают проблемы для итальянских банков.

Согласно данным Банка Италии, объемы кредитования нефинансовых компаний в январе снизились на 0,7% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года после увеличения на 1,2% в декабре.

Экономика Италии оказалась в рецессии во второй половине 2018 года, и индикаторы рыночного доверия указывают на разочаровывающую динамику и в начале 2019 года.

Согласно результатам недавнего опроса банков, проведенного Европейским центральным банком (ЕЦБ), Италия стала одной из немногих стран, где условия кредитования ухудшаются.

"Кредитные условия в Италии ухудшились, что ограничивает поддержку, которую банковский сектор может оказать экономике в целом", - говорит Н.Нобиле.

Согласно прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 2019 год для Италии станет наихудшим с 2013 года. ВВП страны в этом году уменьшится на 0,2%, прогнозирует ОЭСР.