Суд 10 апреля рассмотрит иск "Укртрансгаза" по отмене постановления НКРЭКУ по вопросам суточного балансирования на рынке газа

Окружной административный суд Киева перенес с 6 марта на 10 апреля рассмотрение иска по сути ПАО "Укртрансгаз" к Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), об отмене изменений в постановление, регулирующее процедуру суточного балансирования на рынке природного газа.

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Об этом свидетельствуют данные поиска судебных определений на Telegram-канале Опендатабот.