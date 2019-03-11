Экономика

09:59 11.03.2019

Кабмин будет добиваться роста ВВП Украины в 2019г более 3% - Гройсман

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Кабмин будет добиваться роста ВВП Украины в 2019г более 3% - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что основным экономическим ориентиром работы украинского правительства в этом году является ускорение экономического роста более 3%.

"В этом году мы работаем, чтобы в 2019 году экономика стабильно росла более 3%. Будем продолжать делать капитальный ремонт страны, инвестировать ресурсы в дороги, инфраструктуру, будем строить объекты социальной инфраструктуры", - сказал В.Гройсман в эфире телеканала "Вита" (г.Винница), сообщает пресс-служба Кабмина.

Также, по его словам, будет продолжаться реформа медицины. "На первичке уже состоялись титанические изменения. Теперь их надо закрепить, ситуация будет улучшаться", - отметил премьер.

Теги: #гройсман #ввп #кабмин
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