Кабмин будет добиваться роста ВВП Украины в 2019г более 3% - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что основным экономическим ориентиром работы украинского правительства в этом году является ускорение экономического роста более 3%.

"В этом году мы работаем, чтобы в 2019 году экономика стабильно росла более 3%. Будем продолжать делать капитальный ремонт страны, инвестировать ресурсы в дороги, инфраструктуру, будем строить объекты социальной инфраструктуры", - сказал В.Гройсман в эфире телеканала "Вита" (г.Винница), сообщает пресс-служба Кабмина.

Также, по его словам, будет продолжаться реформа медицины. "На первичке уже состоялись титанические изменения. Теперь их надо закрепить, ситуация будет улучшаться", - отметил премьер.