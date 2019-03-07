Иран ждет начала работы расчетного механизма с Евросоюзом INSTEX в ближайшие недели

Иран в среду выразил надежду, что специальный механизм расчетов с Евросоюзом INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges - инструмент поддержки торговых обменов) в условиях антииранских санкций США начнет работу в ближайшие недели.

"Мы надеемся, что это произойдет до конца иранского календарного года", - заявил журналистам замглавы МИД Аббас Аракчи. Он находился в Вене с официальным визитом, чтобы принять участие в заседании специальной комиссии по реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы.

Иранский календарный год заканчивается 20 марта.

Принимая во внимание срочность и необходимость достижения ощутимых результатов в защите Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, участники заседания Совместной комиссии СВПД 6 марта в Вене приветствовали регистрацию INSTEX.

"ЕС будет и впредь поддерживать работу по скорейшему вводу в действие этого операционного механизма в тесной координации с создаваемой соответствующей иранской структурой. Он также будет придерживаться обязательства по дальнейшему развитию INSTEX с заинтересованными европейскими странами и работать над тем, чтобы открыть его на более позднем этапе для экономических операторов из третьих стран", - сообщается в итоговом заявлении председателя встречи.

В этой связи участники совещания напомнили об инициативах, предпринятых в поддержку торгово-экономических отношений с Ираном, в том числе о многочисленных отраслевых экспертных миссиях, поощрении и установлении связей иранских малых и средних предприятий с их коллегами за рубежом, интенсивном взаимодействии с банками, экономическими операторами и ключевыми партнерами в мире.

Кроме того, участники подчеркнули свою неизменную приверженность поддержанию и развитию более широких экономических и отраслевых отношений с Ираном; продолжению иранского экспорта нефти и газового конденсата, нефтепродуктов и продуктов нефтехимии; продолжению морских, наземных, воздушных и железнодорожных транспортных связей; продвижению экспортного кредитования; четкой и эффективной поддержке экономических операторов, торгующих с Ираном, особенно малых и средних предприятий, которые являются основой многих экономик; поощрению дальнейших инвестиций в Иране.

Члены Совместной комиссии подтвердили готовность защищать экономических операторов в их инвестиционной и другой коммерческой и финансовой деятельности в Иране или в отношении Ирана; объединить экспертов из частного и государственного секторов; оказывать практическую поддержку торговли с Ираном и инвестиций в стране и защищать компании от экстерриториального воздействия санкций США.

Участники "будут продолжать наращивать усилия по сохранению СВПД, в том числе в отношении отмены санкций, в рамках специализированных и целенаправленных дискуссий экспертов, включая, при необходимости, подгруппы рабочей группы по санкциям (Sanctions Working Group)", отмечается в итоговом документе заседания Совместной комиссии СВПД.