Экономика

09:29 07.03.2019

Иран ждет начала работы расчетного механизма с Евросоюзом INSTEX в ближайшие недели

2 мин читать
Иран ждет начала работы расчетного механизма с Евросоюзом INSTEX в ближайшие недели

Иран в среду выразил надежду, что специальный механизм расчетов с Евросоюзом INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges - инструмент поддержки торговых обменов) в условиях антииранских санкций США начнет работу в ближайшие недели.

"Мы надеемся, что это произойдет до конца иранского календарного года", - заявил журналистам замглавы МИД Аббас Аракчи. Он находился в Вене с официальным визитом, чтобы принять участие в заседании специальной комиссии по реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы.

Иранский календарный год заканчивается 20 марта.

Принимая во внимание срочность и необходимость достижения ощутимых результатов в защите Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, участники заседания Совместной комиссии СВПД 6 марта в Вене приветствовали регистрацию INSTEX.

"ЕС будет и впредь поддерживать работу по скорейшему вводу в действие этого операционного механизма в тесной координации с создаваемой соответствующей иранской структурой. Он также будет придерживаться обязательства по дальнейшему развитию INSTEX с заинтересованными европейскими странами и работать над тем, чтобы открыть его на более позднем этапе для экономических операторов из третьих стран", - сообщается в итоговом заявлении председателя встречи.

В этой связи участники совещания напомнили об инициативах, предпринятых в поддержку торгово-экономических отношений с Ираном, в том числе о многочисленных отраслевых экспертных миссиях, поощрении и установлении связей иранских малых и средних предприятий с их коллегами за рубежом, интенсивном взаимодействии с банками, экономическими операторами и ключевыми партнерами в мире.

Кроме того, участники подчеркнули свою неизменную приверженность поддержанию и развитию более широких экономических и отраслевых отношений с Ираном; продолжению иранского экспорта нефти и газового конденсата, нефтепродуктов и продуктов нефтехимии; продолжению морских, наземных, воздушных и железнодорожных транспортных связей; продвижению экспортного кредитования; четкой и эффективной поддержке экономических операторов, торгующих с Ираном, особенно малых и средних предприятий, которые являются основой многих экономик; поощрению дальнейших инвестиций в Иране.

Члены Совместной комиссии подтвердили готовность защищать экономических операторов в их инвестиционной и другой коммерческой и финансовой деятельности в Иране или в отношении Ирана; объединить экспертов из частного и государственного секторов; оказывать практическую поддержку торговли с Ираном и инвестиций в стране и защищать компании от экстерриториального воздействия санкций США.

Участники "будут продолжать наращивать усилия по сохранению СВПД, в том числе в отношении отмены санкций, в рамках специализированных и целенаправленных дискуссий экспертов, включая, при необходимости, подгруппы рабочей группы по санкциям (Sanctions Working Group)", отмечается в итоговом документе заседания Совместной комиссии СВПД.

Теги: #ес #торговля #иран
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:48 06.03.2019
Порошенко создал делегацию по подготовке соглашения с ЕС о расширении на территорию Украины Европейской геостационарной системы

Порошенко создал делегацию по подготовке соглашения с ЕС о расширении на территорию Украины Европейской геостационарной системы

16:39 06.03.2019
Ситуация с коррупцией в Украине может поменяться благодаря Антикоррупционному суду, но и он вряд ли будет застрахован от избирательного правосудия – отчет

Ситуация с коррупцией в Украине может поменяться благодаря Антикоррупционному суду, но и он вряд ли будет застрахован от избирательного правосудия – отчет

12:22 06.03.2019
Комитет постпредов ЕС согласовал санкции против РФ за вооруженную агрессию в Керченском проливе - Порошенко

Комитет постпредов ЕС согласовал санкции против РФ за вооруженную агрессию в Керченском проливе - Порошенко

18:44 05.03.2019
НАТО готово помочь Украине защититься от "российских кибератак" на выборах - командующий силами альянса в Европе

НАТО готово помочь Украине защититься от "российских кибератак" на выборах - командующий силами альянса в Европе

17:51 05.03.2019
Глава сил НАТО в Европе считает возможным изучить вопрос о поставках "морских систем" вооружения Украине

Глава сил НАТО в Европе считает возможным изучить вопрос о поставках "морских систем" вооружения Украине

16:56 05.03.2019
Многие идеи Макрона о будущем ЕС - не новые и уже реализуются - представитель Еврокомиссии

Многие идеи Макрона о будущем ЕС - не новые и уже реализуются - представитель Еврокомиссии

14:08 05.03.2019
В Генпрокуратуре Украины подтверждают снятие санкций ЕС с А.Клюева

В Генпрокуратуре Украины подтверждают снятие санкций ЕС с А.Клюева

11:38 05.03.2019
Постпреды стран ЕС могут рассмотреть применение санкций за керченский инцидент против ряда российских лиц - источник

Постпреды стран ЕС могут рассмотреть применение санкций за керченский инцидент против ряда российских лиц - источник

10:31 05.03.2019
Президент США хочет лишить Индию и Турцию торговых преференций

Президент США хочет лишить Индию и Турцию торговых преференций

09:30 05.03.2019
Для соглашения Китая с США по торговле потребуются "серьезные усилия" - глава Минторга КНР

Для соглашения Китая с США по торговле потребуются "серьезные усилия" - глава Минторга КНР

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Система суточного балансирования зафиксировала факты перепродажи газсбытами "социального" газа коммерческим предприятиям - Коболев

Коболев хочет завершить арбитраж с "Газпромом" в должности главы "Нафтогаза"

Кабмин до 14 марта ожидает от МЭРТ и набсовета "Нафтогаза" предложения по составу правления компании

Кабмин объявит конкурс на главу правления "Нафтогаз Украины" – Гройсман

"Укрнафта" в 2018г получила около 6 млрд грн чистой прибыли – неаудированные данные

ПОСЛЕДНЕЕ

Проект кодекса по процедуре банкротства "завис в непонятном статусе" – юристы

Омелян оценивает рынок украинских пассажирских авиаперевозок в 60 млн человек в год

"УАВтормет" призывает президента перед подписанием закона о повышении пошлины на экспорт лома и ее пролонгации проанализировать документ

Система суточного балансирования зафиксировала факты перепродажи газсбытами "социального" газа коммерческим предприятиям - Коболев

Нефть умеренно снижается на данных о запасах, Brent торгуется у $65,6 за баррель

Клиенты "Приват24" получили возможность осуществлять операции с ОВГЗ

Коболев хочет завершить арбитраж с "Газпромом" в должности главы "Нафтогаза"

Платформа для новых сегментов оптового рынка э/э не имеет функционала для полноценного тестирования ее работы

Кабмин до 14 марта ожидает от МЭРТ и набсовета "Нафтогаза" предложения по составу правления компании

"Нафтогаз" опровергает конфликт интересов Фаворова при заключении договоров на продажу газа в конце 2018г

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА