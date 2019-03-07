Проект кодекса по процедуре банкротства "завис в непонятном статусе" – юристы

Проект кодекса по процедуре банкротства, принятый Верховной Радой 18 октября 2018 года и до сих пор не подписанный президентом Украины "завис в непонятном статусе", считают опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" юристы.

Партнер юридической компании ILF Алексей Харитонов напомнил, что неподписание кодекса президентом является проблемой еще и с точки зрения законности, так как согласно Конституции после принятия парламентом законопроекта президент в течение 15 дней должен его либо подписать, либо наложить вето.

"Сейчас проект кодекса по процедуре банкротства просто завис в непонятном статусе", - сказал он.

Комментируя ожидания бизнеса от вступления в силу кодекса, А.Харитонов отметил, что "многие представители бизнеса уже давно ждут и готовятся к тому, что в Украине наконец-то появится возможность проводить процедуру банкротства и для физических лиц".

"После нескольких волн финансовых кризисов в стране много должников. Этим задолженностям иногда больше 10 лет. А это проблема и для банка, и для самого должника. Он находится под постоянным прессингом кредитора, исполнительной службы, в отношении его постоянно проводятся какие-то действия, часто устанавливается запрет на выезд за рубеж, что часто мешает, в том числе, вести бизнес, зарабатывать и возвращать долги. Конечно, должен быть доступный выход из этой ситуации для человека", - подчеркнул он.

Юрист считает, что введение процедуры банкротства для физлиц снимет ряд вопросов для банков, так как в настоящее время из-за большого количества должников среди физлиц банки резервируют под них средства, которые, если кодекс не вступит в силу, фактически "могут висеть вечно".

"У банка для каждого из этих долгов должны быть зарезервированы деньги. Таким образом, банки лишаются возможности использовать имеющиеся средства из-за должников, которые уже никогда не смогут их погасить. А это - немаленькие суммы", - сказал А.Харитонов.

В свою очередь, юрист юридической фирмы "Астерс" Юлия Приходько отметила, что "в экспертных кругах вновь активизировались дискуссии об актуальности кодекса и его дальнейшей судьбе".

"Несвоевременное подписание законов президентом - проблема хронического характера в Украине. Причем, в первую очередь, вопрос лежит даже не в политической, а в юридической плоскости. Законодательством механизмов активизации предписания, к сожалению, не предусмотрено", - отметила она.

По мнению Ю.Приходько, предугадать дальнейшее развитие ситуации с кодексом довольно сложно, так как "теоретически возможно и использование президентом права вето с последующим пересмотром проекта парламентом, и подписание закона в ближайшем будущем, равно как и долгосрочная пауза в решении его судьбы".

Комментируя влияние кодекса на бизнес, Ю.Приходько отметила, что "несколько нововведений на практике вызовут наибольший интерес участников".

В частности, кодекс существенно увеличивает временной диапазон использования условий claw-back для признания недействительными "подозрительных" сделок, зачастую используемых недобросовестными должниками для вывода активов. Согласно документу, такая возможность распространяется на сделки, совершенные в течение трех лет до открытия производства о банкротстве (сейчас это один год).

Юрист также отметила введение солидарной ответственности руководителя компании-должника в случае, если последний не инициировал процедуру банкротства в течение месяца после возникновения угрозы неплатежеспособности.

"Думаю, что данное положение, с одной стороны, может иметь положительный эффект для усиления ответственности руководителя компании за ее материальное состояние. Однако есть риск злоупотребления данной нормой со стороны кредиторов и, как, следствие, недобросовестные практики скрывания активов руководителем", - сказал она.

Ю.Приходько напомнила, что кодекс устанавливает более высокие требования к арбитражному управляющему и, одновременно, увеличивает сумму финансового вознаграждения и устанавливает гарантии его получения (обязательное авансирование кредитором и должником).

Вместе с тем, по словам юриста, "не приуменьшая значение изменений непосредственно для бизнеса, наибольший резонанс вокруг кодекса спровоцирован введением совершенно нового для Украины института банкротства физлиц-не предпринимателей (потребительское банкротство)".

"Концептуально потребительское банкротство является целесообразным и с экономической, и с юридической точки зрения. Однако на практике очень тяжело сохранить баланс между предоставлением добросовестному должнику, оказавшемуся в тяжелом финансовом положении, второго шанса согласно концепции fresh start и неоправданной индульгенцией долгов, противоречащей интересам кредиторов", - сказал она.

Существует также ряд негативных последствий для лиц, признанных банкротами. В частности, в течение пяти лет не может быть открыто производство по делу о неплатежеспособности по заявлению такого должника, а перед заключением некоторых видов договоров (кредиты, поручительства, залоги) он обязан письменно сообщать контрагентам о своей неплатежеспособности. Некоторые ограничения предусмотрены и на случай реструктуризации долгов должника на период действия такого режима (запрет на отчуждение имущества стоимостью более 40 тыс. грн, уведомление контрагентов о своем статусе).

При этом юрист подчеркнула отмену моратория на взыскание ипотечного имущества по валютным кредитам, который "уже несколько лет является спасательным кругом (а порой и инструментом злоупотребления) для многих украинцев".

"Банкротство физлиц - это прогрессивный, но довольно опасный инструмент, и при его неверном использовании, как намеренном, так и непреднамеренном, пострадать может система кредитования и экономика страны в целом", - считает Ю.Приходько.

Со своей стороны советник ЮФ Evris Сергей Донков, напомнил, что реформирование законодательства о банкротстве происходило при непосредственном участии экспертов группы Всемирного банка и МВФ. При этом макроэкономическая цель кодекса - улучшить положение Украины в рейтинге DoingBusiness, характеризующем инвестиционную привлекательность страны для иностранных инвесторов.

"К сожалению, пока мы не увидели конечную редакцию кодекса", - сказал он.

Юрист подчеркнул, что документ направлен на изменение баланса интересов сторон в процедурах банкротства в пользу кредиторов.

"С одной стороны - это исправление основной ошибки украинских законодателей, которые в достаточно тяжелый для Украины экономический период выбрали такую модель законодательства о банкротстве, которая защищает должника и предоставляет ему возможность в течение очень длительного периода избегать обязанности расчета с кредиторами. Выбор такой модели был вызван, с одной стороны, необходимостью защитить объекты государственной собственности рыночного перераспределения в обход приватизационных процедур, с другой - попыткой провластных олигархов получить законодательный механизм, который позволяет не платить основных обязательств и соответствующих штрафных санкций по кредитам, привлеченных в крупный бизнес", - сказал он.

Юрист считает, что основные ожидания участников рынка от кодекса однозначно положительные, при этом наиболее актуальны ожидания упрощения открытия процедур банкротства.

"Ожидания банковской системы связано с улучшением условий участия в процедурах банкротства обеспеченных кредиторов, для чего документом предоставляется право обеспеченным кредиторам инициировать дело о банкротстве; предусматривается возможность участия обеспеченных кредиторов в голосовании при принятии решений. При этом процессуальные права всех кредиторов должны существенно усилиться", - сказал он.

С.Донков отметил, что ожидаемой новацией кодекса является, в частности, сокращение сроков рассмотрения дел, в частности, путем уменьшения количества обжалований и отмена возможности приостановления производства по делу.

Кроме того, бизнес также ожидает упорядочивания положений о продаже активов должников, в частности, предполагается продажа всего имущества должников на конкурентной основе на электронном аукционе через единую электронную систему.

Как сообщалось, Верховная Рада 18 октября 2018 года приняла Кодекс по процедурам банкротства (№8060). Одной из новел документа является возможность физлицам - добросовестным заемщикам в случае сложной экономической ситуации инициировать процедуру банкротства и очиститься от этого долгового обязательства, тогда как кредитор лишен такого права. Принятый документ также предусматривает продажу имущества банкротов на электронных аукционах "ProZorro.Продажи".

В конце октября 2018 года президент Петр Порошенко заявил, что готов в течение двух недель подписать Кодекс о процедурах банкротства после его изучения. До настоящего времени Кодекс не подписан.