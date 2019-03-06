Система суточного балансирования зафиксировала факты перепродажи газсбытами "социального" газа коммерческим предприятиям - Коболев
Информационная платформа суточного балансирования природного газа зафиксировала факты перепродажи региональными сбытовыми компаниями (газсбытами) поставляемого для нужд населения газа коммерческим предприятиям, заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.
"Система (суточного балансирования - ИФ) показала очевидные факты, подтвержденные электронной цифровой подписью газсбытов, о том, что газ, который НАК "Нафтогаз Украины" передавал газсбытам, частично перепродавался на коммерческие компании", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в среду.
"Считаю, что эта ситуация должна стать поводом для детального расследования, каким образом это произошло, почему это произошло, и, самое главное, как часто и в каких объемах это происходило в прошлом", - добавил он.
Как сообщалось, обязанность поставлять газ населению и тепловикам по цене ниже рынка возложена Кабинетом министров на газсбыты, которым "Нафтогаз Украины" до 1 мая 2020 года не имеет права отказать в удовлетворении заявки при соблюдении ими ряда условий.
Украина 1 марта 2019 года перешла с месячного на суточное балансирование природного газа. До этого внедрение новой системы переносилось трижды – с 1 августа 2018 года на 1 октября, затем – на 1 декабря, и в итоге – на 1 марта 2019 года.
Накануне запланированного на эту дату запуска "Региональная газовая компания" (РГК) Дмитрия Фирташа, в которую входит 20 из 44 операторов газораспределительных сетей (ГРС), а также ассоциация "Газовые трейдеры Украины" заявили о неготовности информационной платформы к корректной работе с 1 марта. В свою очередь, оператор ГТС опроверг данную информацию и заверил, что интерфейс готов к надлежащему выполнению своих функций в штатном режиме (до 1 марта платформа работала в тестовом).
Глава "Нафтогаза" А.Коболев 2 марта заявил, что по итогам первых суток работы в новой системе суточного балансирования информационная платформа продемонстрировала стабильное функционирование в соответствии с Кодексом ГТС.
Балансирование газовой системы – это установление и устранение разницы между поступившими в нее через точки входа и отобранными из нее через точки выхода объемами газа. Балансирование проводится адресно, с учетом данных потребления всех поставщиков и потребителей газа.