Экономика

18:14 06.03.2019

Клиенты "Приват24" получили возможность осуществлять операции с ОВГЗ

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Клиенты "Приват24" получили возможность осуществлять операции с ОВГЗ

ПриватБанк (Киев) ввел услугу "Операции с ценными бумагами" в "Приват24 web", сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе банка в среду.

По словам представителя пресс-службы, такая услуга доступна клиентам банка, которые имеют открытый в депозитарном учреждении ПриватБанка счет в ценных бумагах, на котором учитываются ОВГЗ.

В "Приват24 web" клиенты могут видеть в режиме online остатки приобретенных ими госбумаг, просмотреть операции с ОВГЗ (выписки) за выбранный период времени, контролировать свой портфель в ценных бумагах, в т.ч. поступления купонных платежей и денежных средств за погашение ОВГЗ, видеть текущие котировки банка на продажу ОВГЗ и основные параметры выпусков государственных ценных бумаг.

"В дальнейшем ПриватБанк планирует расширить перечень услуг с ценными бумагами в "Приват24 web" и предоставить клиентам возможность покупать и продавать ОВГЗ в режиме online", - сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что правительство Украины по предложению Национального банка Украины (НБУ) и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

ПриватБанк по итогам работы в 2018 году получил 11,7 млрд грн чистой прибыли.

Согласно данным НБУ, на 1 декабря 2018 года ПриватБанк по размеру чистых активов занимал 1-е место (274,733 млрд грн) среди 77 действовавших в стране банков.

Теги: #овгз #приватбанк #ценные_бумаги
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