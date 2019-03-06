Экономика

17:00 06.03.2019

Платформа для новых сегментов оптового рынка э/э не имеет функционала для полноценного тестирования ее работы

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Платформа для новых сегментов оптового рынка э/э не имеет функционала для полноценного тестирования ее работы

Тестовая платформа балансирующего рынка и рынка вспомогательных услуг Market Management System (MMS) не владеет достаточным функционалом для реального тестирования работы этих сегментов нового оптового рынка, запуск которого намечен на июль 2019 ода.

К такому выводу пришли участники совещания в Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и рынка коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), состоявшегося в конце февраля.

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Как отмечается в размещенном на сайте регулятора протоколе совещания, на платформе не реализован ряд функций: определение маржинальной цены балансирующего рынка, порядок предоставления диспетчерских команд. Платформа пока не дает возможности рассчитать объемы балансирующей энергии (рассчитывается только мощность), а также покрытия небалансов, возникающих в системе, она не предполагает учет сетевых/системных ограничений.

Кроме того, на платформе нельзя осуществить тестовые операции купли-продажи э/э, поскольку ее функционал не соответствует Правилам рынка, утвержденным во исполнение закона "О рынке э/э", отмечается в протоколе совещания.

Присутствовавшие на совещании представители НЭК "Укрэнерго" сообщили, что разработка подсистем платформы по обеспечению работы балансирующего рынка, рынка вспомогательных услуг и начало их тестирования может произойти не ранее первой декады мая.

По итогам совещания "Укрэнерго" поручено до середины марта предоставить НКРЭКУ график внедрения ПО при условии своевременной оплаты услуг разработчиков.

Теги: #электроэнергия #рынок #нкрэку
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