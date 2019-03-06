"Нафтогаз" опровергает конфликт интересов Фаворова при заключении договоров на продажу газа в конце 2018г

НАК "Нафтогаз Украины" опровергает конфликт интересов назначенного в конце ноября 2018 года главой газового дивизиона группы Андрея Фаворова при заключении договоров на куплю-продажу природного газа в четвертом квартале того же года.

Ранее СМИ обнародовали служебную записку исполнительного директора НАК Юрия Витренко на руководителя службы комплаенса, в которой он подверг сомнению выгодность для "Нафтогаза" ряда договоров с "ЭРУ Трейдинг", экс-бенефициаром которой был А.Фаворов.

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"Вопрос купли-продажи газа в четвертом квартале попал в поле зрения руководства "Нафтогаза" в январе 2019-го. В феврале наблюдательный совет рассмотрел ситуацию, в том числе позицию Юрия Витренко и выводы службы комплаенс. Согласно выводам, конфликта интересов не было. Андрей Фаворов не отвечал за закупки в момент этих соглашений. Все сделки, которые были осуществлены компанией "Нафтогаз Трейдинг", о которых идет речь в публикациях СМИ, были осуществлены еще до официального назначения А.Фаворова", - говорится в комментарии пресс-службы НАК.

По ее данным, набсовет "Нафтогаза" поручил службам внутреннего контроля провести полное расследование всех сделок, заключенных в конце 2018-го и начале 2019 гг. Предварительные результаты этого расследования не выявили соглашений, которые бы отличались от стандартной рыночной практики с учетом состояния рынка на тот момент.

"Глава НАК Андрей Коболев поручил привлечь независимый форензик-аудит, который проводит дополнительное расследование. Доверенность на детальную форензик-проверку дали в феврале", - отметили в пресс-службе.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.