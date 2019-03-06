Экономика

15:00 06.03.2019

"Запорожсталь" запустила комплекс перехвата ливневых вод для сокращения сбросов в Днепр

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"Запорожсталь" запустила комплекс перехвата ливневых вод для сокращения сбросов в Днепр

Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь", один из крупнейших налогоплательщиков Украины и Запорожской области, в рамках программы экологической модернизации предприятия ввел в эксплуатацию современный комплекс перехвата промышленно-ливневых стоков, что позволит сократить сброс промышленных вод в Днепр на 5 млн куб. м в год.

Как сообщается в пресс-релизе предприятия в среду, инвестиции в проект составили 58,5 млн грн.

"С 2012 года мы системно вкладываем средства в модернизацию оборудования для минимизации влияния производства на Днепр. Построена экологичная линия в ЦХП №1, тем самым полностью прекратился сброс промышленных вод в Днепр от цеха холодной прокатки. В 2018 году запущена в эксплуатацию новая градирня с полным замкнутым циклом, введен современный комплекс перехвата ливневых вод. Все эти масштабные и затратные вложения позволят снизить сброс в водный бассейн Днепра промышленных вод на 16 млн куб. м в год", - цитирует пресс-служба генерального директора "Запорожстали" Ростислава Шурму.

По данным пресс-службы, новый комплекс перехватывает сточные воды и перенаправляет их на многоуровневую очистку: сначала в фильтровальной станции, затем в установке обеззараживания. Далее очищенная вода возвращается в оборотный цикл предприятия для повторного использования в технических нуждах.

С 2012 года "Запорожсталь" совместно с национальным заповедником "Хортица", Запорожской областной организацией общества рыболовов и охотников и Федерацией подводной охоты, дайвинга и рыболовства реализует общественную экологическую инициативу "Спасем Днепр вместе!" За этот период в акции приняло участие более 7 тыс. чел, высажено более 630 деревьев, собрано более 100 тонн мусора, в Днепр выпущено около 140 тыс. особей рыбы, установлено 7,400 тыс. нерестовых площадей, 30 плавающих гнезд и 30 кормушек для птиц.

"Запорожсталь" – одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого широко известна и пользуется спросом у потребителей на внутреннем рынке и во многих странах мира. Специализация комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.

Основными потребителями продукции являются производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.

"Запорожсталь" находится в процессе интеграции в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Теги: #днепр #модернизация #запорожсталь #стоки
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