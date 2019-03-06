"Укрнафта" намерена выбрать Львовскую область следующим регионом для ребрендинга своих АЗС

ПАО "Укрнафта" намерено выбрать Львовскую область следующим регионом для ребрендинга своих автозаправочных станций (АЗС), сообщил глава правления ПАО "Укрнафта" Марк Роллинс в интервью информационному агентству "Интерфакс-Украина".

"Сейчас в Киевской области уже работают пять таких станций – что-то вроде пилотного проекта. В планах – ребрендинг еще 50-ти. Бренд "Укрнафты" довольно силен в Западной Украине, в частности во Львовской области. Вероятно, на очереди станции именно в этом регионе", - сказал он.

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По его словам, компания намерена улучшать базовые сервисы на своих АЗС с расширением ассортимента продукции и открытием на некоторых станциях магазинов.

М.Роллинс также сообщил, что "Укрнафта" планирует ввести собственные топливные карты, постепенно уйдя от скретч-карт партнерского "Авиаса".

Полный текст интервью опубликован на главной странице веб-сайта агентства "Интерфакс-Украина"