Экономика

13:54 06.03.2019

Испанская Acciona намерена войти в еще один проект СЭС бизнесмена Хмельницкого

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Испанская Acciona намерена войти в еще один проект СЭС бизнесмена Хмельницкого

 Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) на заседании в четверг рассмотрит вопрос предоставления разрешения польской компании Dymerka Solar Poland Sp. z o.o (подконтрольной испанской Acciona Energia Global) на приобретение свыше 50% проекта солнечных электростанций (СЭС) "Арцыз-Солар" (Киев) компании UDP Renewables Василия Хмельницкого.

Об этом сообщается на сайте АМКУ.

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В конце 2018 года "Арцыз-Солар" получил в аренду земельный участок на территории Павловского сельского совета Арцызского района Одесской области для размещения, строительства, эксплуатации и обслуживания солнечных батарей.

 

 

Теги: #хмельницкий #сэс #udp #амку
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Интерфакс-Украина
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