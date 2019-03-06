ДТЭК обошел "Смарт-Холдинг" и "Укргазвыдобування" в борьбе за Свитанково-Логивскую нефтегазовую площадь

ООО "Нафтогазсистемы" (входит в портфель активов "ДТЭК Нефтегаз") выиграло аукцион по покупке специального разрешения на пользование недрами Свитанково-Логивской площади (Харьковская обл.), свидетельствуют данные в системе Prozorro.Sale.

Финальная ставка "Нафтогазсистемы" составила 85,001 млн грн против 85 млн грн ООО "Пром-энерго продукт" (входит в "Смарт-Холдинг") Вадима Новинского, 21,37 млн грн государственного АО "Укргазвыдобування" и 17,736 млн грн ЧП "Оптима-Ресурс".

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Свитанково-Логивская нефтегазовая площадь находится на территории Харьковской области. Вид пользования недрами: геологическое изучение нефтегазоносных недр с последующей добычей нефти, газа (промышленная разработка месторождений). Срок пользования спецразрешением - 20 лет.