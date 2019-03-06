Экономика

13:25 06.03.2019

Подконтрольная Burisma компания выиграла на нефтегазовом аукционе спецразрешение на Дубровско-Радченковскую площадь, предложив 25,1 млн грн

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Подконтрольная Burisma компания выиграла на нефтегазовом аукционе спецразрешение на Дубровско-Радченковскую площадь, предложив 25,1 млн грн

ООО "Нафтогазопромыслова геология", подконтрольная Burisma Group Николая Злочевского, в ходе первого электронного нефтегазового аукциона выиграла специальное разрешение на пользование Дубровско-Радченковской площади (Полтавская обл.). предложив за нее 25,1 млн грн при стартовой цене в 17,5 млн грн, свидетельствуют данные в системе Prozorro.sale.

Помимо победившей компании в аукционе принимало участие ЧП "Оптима-ресурс", которое во время всех трех раундов ни разу не повысило цену.

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Burisma Group осуществляет разведку, добычу, выполнение сервисных услуг и реализацию углеводородов. Бенефициаром группы является Н.Злочевский.

Помимо "Нафтогазопромыслова геология" Burisma Holdings подконтрольны также "Эско-Пивнич", "Куб-Газ", "Пари", "Первая украинская нефтегазовая компания", "Системойлинжиниринг", "Надрагаз", "Алдеа-Украина", "Бурисма Сервис", "Технокомсервис", "Надрагазвыдобування", "Газойлинвест".

Теги: #prozorro #газ #аукцион #burisma #нефтегаз
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