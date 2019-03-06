Экономика

12:50 06.03.2019

"Укрнафта" в 2018г получила около 6 млрд грн чистой прибыли – неаудированные данные

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"Укрнафта" в 2018г получила около 6 млрд грн чистой прибыли – неаудированные данные

ПАО "Укрнафта" по предварительным неаудированным данным завершила 2018 год с чистой прибылью около 6 млрд грн, сообщил глава правления ПАО "Укрнафта" Марк Роллинс в интервью информационному агентству "Интерфакс-Украина".

"Я ожидаю, что наш результат за весь 2018 год составит около 6 млрд грн. Сравните это со 100 млн грн за 2017 год и с убытками в предыдущие годы. Говоря об этих 6 млрд грн нужно уточнить, что мы еще должны будем сформировать определенные резервы, например, под возможные штрафы и пени, связанные с налоговым долгом, которые могут уменьшить этот показатель. Но в любом случае 2018 год будет для нас чрезвычайно успешным", - сказал он.

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По его словам, достигнуть такого показателя удалось за счет увеличения "Укрнафтой" в 2018 году добычи нефти и газоконденсата на 5% по сравнению с 2017 годом, а также сложившихся на мировом рынке цен на нефть в размере около $70 за баррель, тогда как компания закладывала в свой бюджет цену около $60 за баррель.

М.Роллинс также отметил, что "Укрнафта" в 2017-18 гг. придерживалась строгой финансовой дисциплины, полностью выполняя текущие налоговые обязательства.

"За время моего руководства компанией на протяжении 2016-2018 гг. мы наращиваем процент выплаченных налогов. К примеру, в 2017 году мы выплатили 100%, а в 2018-м – более 100% текущих налоговых обязательств. Сегодня мы – четвертый налогоплательщик Украины", - сказал он.

Полный текст интервью опубликован на главной странице веб-сайта агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #укрнафта #роллинс #прибыль
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