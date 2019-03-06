Нефть дешевеет из-за данных API о росте запасов в США

Цены на нефть эталонных марок снижаются в среду после вялых и разнонаправленных изменений днем ранее, рынок реагирует на данные Американского института нефти (API) о существенном увеличении ее товарных запасов в США.

Вместе с тем инвесторы продолжают ждать дополнительных подробностей о торговом соглашении США и Китая, которое может быть подписано в конце марта.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:12 МСК подешевели на $0,50 (на 0,76%) - до $65,36 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились утром на $0,45 (на 0,80%) - до $56,11 за баррель.

По итогам прошлой сессии цена Brent повысилась на $0,19 (на 0,29%), до $65,86 за баррель, а WTI завершила предыдущий день на отметке $56,56 за баррель - на 3 цента (0,05%) меньше, чем в понедельник.

По оценкам API, коммерческие запасы нефти в США по итогам недели, завершившейся 1 марта, подскочили на 7,29 млн баррелей, тогда как аналитики ждали повышения всего на 388 тыс. баррелей, пишет OilPrice.

При этом резервы бензина упали на 391 тыс. баррелей - меньше, чем ожидалось, но запасы дистиллятов сократились на 3,1 млн баррелей.

Теперь внимание трейдеров направлено на данные Минэнерго США о запасах энергоносителей, которые будут обнародованы в среду в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют рост запасов нефти в США на 1,9 млн баррелей. По их оценкам, резервы бензина в стране уменьшились на прошлой неделе на 2 млн баррелей, а запасы дистиллятов сократились на 1,4 млн баррелей.

До некоторой степени негативом для рынка стали заявления двух крупнейших нефтяных компаний США - Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. - о предстоящем увеличении добычи углеводородов. В презентациях для аналитиков на этой неделе Exxon и Chevron повысили прогнозы производства нефти и газа на сланцевых месторождениях Пермском бассейна. За 5-6 лет добыча в этом регионе вырастет почти втрое с уровня 2018 года.