Ford задумался о закрытии двух заводов в России

Американский автоконцерн Ford в рамках глобальной программы реструктуризации бизнеса обсуждает возможность закрытия двух основных заводов в РФ, которые производят легковые автомобили.

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой источники в отрасли, Ford думает о закрытии завода в городе Всеволожске Ленинградской области, который выпускает легковые Focus и Mondeo, и предприятия в Набережных Челнах в Татарстане, где налажено производство EcoSport и Fiesta. Чиновник и сотрудник другой российской автомобильной компании сообщили, что Ford готовится к закрытию завода в Набережных Челнах, но об остановке завода в Ленинградской области они не знают.

Второй завод в Татарстане, в Елабуге, выпускающий легкие коммерческие автомобили Ford Transit, а также легковые Kuga и Explorer, по данным агентства, продолжит работу. Собираться на нем будет только Transit.