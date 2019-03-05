Экономика

22:00 05.03.2019

Страховщики-члены МТСБУ в январе 2019г увеличили сбор платежей по ОСАГО на 12,3%, выплаты - на 6%

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 Страховые компании Украины - члены Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) в январе 2019 года увеличили сбор страховых платежей по полисам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО) на 12,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 318,838 млн грн.

Согласно обнародованным на сайте МТСБУ данным, количество договоров ОСАГО в январе сократилось на 0,05% - до 512,688 млн.

Общий объем выплаченных страховых возмещений по внутренним договорам страхования увеличился на 6% - до 190,9 млн грн. В том числе 34,8 млн грн выплачено с использованием "европротокола", что на 31% больше, чем за январь 2018 года.

Бюро также зафиксировало сокращение количества урегулированных требований о страховом возмещении на 6,3% - до 12,04 тыс., из них с использованием "европротокола" –3,945 тыс. (рост на 39%).

МТСБУ является единственным объединением страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств за вред, причиненный третьим лицам. Членами бюро являются 51 страховая компания.

Теги: #мтсбу
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