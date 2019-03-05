"Дарница" ведет переговоры о партнерстве с крупными зарубежными компаниями

ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» (Киев) ведет переговоры о стратегическом партнерстве с крупными зарубежными компаниями. Об этом сообщил председатель исполнительного совета управляющей компании ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» Дмитрий Шимкив в интервью изданию Investory News.

«Мы находимся в переговорном процессе со многими компаниями. Мы смотрим на крупные компании, ведь у нас большие амбиции. Мы ищем синергию, увеличение портфеля препаратов, экстенсивный рост, компании, имеющие возможность выхода на различные рынки», - отметил он.

Шимкив не назвал, с кем именно ведутся переговоры, но уточнил, что речь идет о компаниях не только из Европы, но и из других регионов. Он также сообщил, что среди вариантов сотрудничества «Дарница» рассматривает и приобретение зарубежных компаний.

«Мы бежим максимально быстро. Ждать времени нет. Сейчас мы формируем совет директоров, ведем переговоры с инвестиционными компаниями, с банками, с потенциальными партнерами. В течение 2019 года мы прогнозируем интересные сделки», - сказал топ-менеджер «Дарницы».

Шимкив также сообщил, что в 2019 году «Дарница» намерена перейти на электронный документооборот по стандартам мировой фармацевтики. Он отметил, что «Дарница» инвестирует в инновации 10% своего валового дохода, и эти инвестиции постоянно растут.

«Дальше мы говорим о реформировании совета директоров. Это длительный процесс. Мы видим, кого хотим привлечь, а это не делается так скоро», - добавил он.

В интервью Шимкив подчеркнул, что пока не намерен возвращаться в политику, а в ближайшие несколько лет видит себя на нынешней должности в «Дарнице».

ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» основано в 1930 году. Является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Портфель компании включает около 250 наименований готовых лекарственных средств.

В 2018 году «Дарница» увеличила чистую прибыль на 31,3%, до 449,134 млн грн, а чистый доход от реализации продукции – на 18,7%, до 3,002 млрд грн. За этот же год компания вывела на рынок 12 новых препаратов, а в настоящее время готовит к производству 91 лекарственный бренд. Кроме того, в 2018-м «Дарница» победила в трех номинациях всеукраинского конкурса «Вибір року».

Бенефициарами компании является семья Загорий, в том числе депутат Верховной Рады VIII созыва Глеб Загорий.

Дмитрий Шимкив с 2014 по 2018 год работал заместителем председателя Администрации Президента Украины, до этого возглавлял украинское представительство компании Microsoft.