Экономика

20:50 05.03.2019

Минфин увеличил продажи ОВГЗ на аукционах на 20,3% благодаря бумагам в гривне

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Минфин увеличил продажи ОВГЗ на аукционах на 20,3% благодаря бумагам в гривне

Объем продажи облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) на традиционных первичных аукционах во вторник, 5 марта, составил 5,69 млрд грн, что на 20,2% выше показателя недельной давности, тогда как ставки доходности остались прежними.

Как говорится в сообщении Минфина на его сайте, этого удалось добиться преимущественно за счет увеличения продаж 3-месячных гривневых бумаг в 2,7 раза – до 1,737 млрд грн и реализации 7-ми и 9-месячных гривневых бумаг на 2,71 млрд грн, на которые в прошлый вторник спрос отсутствовал.

Помимо того, объем продажи 2-летних бумаг вырос в 2,7 раза – до 679,3 млн грн.

В то же время Минфин отказался удовлетворить две заявки на 550 млн грн на покупку 3-летних бумаг, по которым покупатели просили до 18% годовых, сохранив ставку на уровне 17,25% годовых.

На единственном аукционе по размещению валютных бумаг Минфину удалось привлечь $7,88 млн на год.

Кривая доходности осталась неизменной: в гривне – от 19,5% по 3-4-мес. до 18,5% по 9-мес., 18% – по 2-летним и 17,25% по 3-летним, в долларах – 7,25% по годичным бумагам.

Теги: #овгз #итоги
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