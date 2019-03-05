Экономика

18:51 05.03.2019

Ахметов увеличил активы на $0,5 млрд грн – рейтинг Forbes

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Ахметов увеличил активы на $0,5 млрд грн – рейтинг Forbes

Владелец СКМ Ринат Ахметов, как и в 2018 году, продолжает возглавлять рейтинг богатейших украинцев: за год его состояние увеличилось с $5,5 млрд до $6 млрд и в мировом рейтинге он занял 272 место, свидетельствуют данные издания Forbes.

На второй строчке национального рейтинга – владелец компании по добыче железорудного сырья Ferrexpo Константин Жеваго (1511 место в мировом рейтинге), однако его состояние сократилось на $0,1 млрд - до $1,5 млрд.

На третьей строчке расположились мажоритарный акционер агрохолдинга МХП Юрий Косюк и владелец инвестиционно-консалтинговой группы EastOne и трубной корпорации "Интерпайп" Виктор Пинчук - у них по $1,4 млрд и 1605 место в мировом списке.

При этом активы Ю.Косюка год назад оценивалось на $0,1 млрд больше, а оценка активов В.Пинчука не изменилась, свидетельствует рейтинг.

Совладелец ПриватБанка Геннадий Боголюбов с активами в $1,2 млрд занял в общем списке 1818 позицию, при том что его состояние так же оценивалось и год назад.

Второй совладелец ПриватБанка Игорь Коломойский расположился на предпоследней позиции национального списка с активами в $1,1 млрд грн (1941 в общем рейтинге), однако это на $0,1 млрд по сравнению с прошлогодней оценкой.

Замыкают национальный рейтинг богатейших людей по версии Forbes владелец промышленно-инвестиционной группы "Смарт-Холдинг" Вадим Новинский - $1 млрд грн (2057 в мировом списке) - в столько же оценивалось его состояние в 2018-м.

За год представительство Украины в рейтинге не изменилось.

Теги: #forbes #ахметов #активы
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