Экономика

17:01 05.03.2019

Международные резервы Украины в феврале сократились на 2,9% – НБУ

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Международные резервы Украины в феврале сократились на 2,9% – НБУ

Международные резервы Украины в феврале 2019 года сократились на 2,9% и по состоянию на 1 марта составляли $20,22 млрд (в эквиваленте), соответствующие предварительные данные приведены на сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным центробанка, сокращение резервов было обусловлено существенными выплатами по госдолгу в сумме $1,285 млрд (в эквиваленте). В том числе $837,8 млн (в эквиваленте) было направлено на обслуживание и погашение гособлигаций (ОВГЗ) и прочего госдолга, $447,6 млн – на выплаты по обязательствам перед Международным валютным фондом.

Расходы удалось частично восполнить за счет размещения ОВГЗ в инвалюте – на $302,7 млн, за счет интервенций на межбанковском валютном рынке: чистая покупка в феврале составила $326,5 млн, а также за счет переоценки финансовых инструментов, в которые инвестированы резервы: их стоимость за минувший месяц возросла на $56,7 млн (в эквиваленте).

Нацбанк также отмечает, что объем международных резервов по состоянию на 1 марта покрывает 3,3 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.

Как сообщалось, Нацбанк в конце января повысил прогноз международных резервов к концу 2019 года до $20,6 млрд с $18,6 млрд.

Помимо этого, НБУ прогнозирует рост резервов в 2020 году до $21,4 млрд (ранее прогнозировалось – до $19,1 млрд – ИФ) и сохранение их на этом же уровне в 2021 году.

Теги: #нбу #украина #резервы
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