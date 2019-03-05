"Метинвест" в декабре нарастил выручку на 5,6% к ноябрю, но снизил скорректированную EBITDA на 44%

"Метинвест" в декабре нарастил выручку на 5,6% к ноябрю, но снизил скорректированную EBITDA на 44%

Киев. 5 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Выручка Metinvest B.V. (Нидерланды), материнской компании горно-металлургической группы "Метинвест", в декабре 2018 года возросла на 5,6%, или на $51млн, по сравнению с предыдущим месяцем - до $968 млн с $917 млн.

Согласно обнародованным во вторник предварительным неаудированным консолидированным ежемесячным результатам финансовой отчетности компании, показатель EBITDA по итогам декабря составил $103 млн, что на 44% (на $81 млн) меньше, чем в ноябре ($184 млн).

Согласно отчету, скорректированная EBITDA металлургического дивизиона группы за декабрь 2018 года составила "минус" $9 млн (в ноябре - $69 млн), в том числе $2 млн - от участия в СП ($8 млн); EBITDA горнодобывающего дивизиона - $113 млн (в ноябре - $105 млн), в том числе от СП - $11 млн ($16 млн). Расходы управляющей компании составили $11 млн ($9 млн).

Общая выручка в декабре-2018 состояла из выручки метдивизиона в размере $809 млн (в ноябре - $763 млн), горнодобывающего - $314 млн ($307 млн), внутригрупповые продажи - $155 ($153 млн).

Общая задолженность компании в декабре снизилась на $2 млн по сравнению с ноябрем - до $2,743 млрд с $2,745 млрд. При этом объем денежных средств упал на $86 млн - до $280 млн с $366 млн.

Использованные в инвестдеятельности денежные средства составили $28 млн (полученные дивиденды - $41 млн), использованные в финансовой деятельности - $123 млн.

Кроме того, как сообщается, "Метинвест" за счет перепродажи квадратной заготовки (произведенной ДМК корпорации "ИСД" - ИФ) в декабре в объеме 124 тыс. тонн получил $60 млн, также от перепродажи 264 тыс. тонн плоского проката - $143 млн, 55 тыс. тонн длинного проката - $31 млн, 81 тыс. тонн чушкового чугуна - $30 млн.