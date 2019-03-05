Экономика

15:30 05.03.2019

Bugatti отметила 110-летие выпуском самого дорогого автомобиля в своей коллекции

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ранцузский производитель люксовых спортивных автомобилей Bugatti Automobiles SAS к своей 110-й годовщине представил гиперкар La Voiture Noire (фр. "черный автомобиль"), который назвал самым дорогим новым автомобилем в мире.

Цена гиперкара, изготовленного в единственном экземпляре, составляет 11 млн евро, говорится в сообщении Bugatti.

В 2017 году Rolls-Royce выпустила автомобиль Sweptail со стеклянной крышей. Оценочная стоимость единственного экземпляра Sweptail - $12,8 млн, чуть больше 11 млн евро по текущему курсу. А уникальная Pagani Zonda HP Barchetta 2018 года была оценена еще дороже в $15 млн.

Уникальный автомобиль Bugatti уже продан. Его новый собственник неизвестен, в пресс-релизе его называют просто "большим поклонником бренда". Однако источники агентства Bloomberg утверждают, что им стал экс-глава Volkswagen Фердинанд Пьех. Bugatti является одним из 12 брендов Volkswagen Group.

Гиперкар является современной интерпретацией купе Type 57 SC Atlantic, разработанной сыном основателя компании Жаном Бугатти в 1936 году. Главный конструктор Bugatti Ахим Аншайдт с гордостью заявил, что шесть выхлопных труб La Voiture Noire не просто подчеркивают родство с легендарной моделью, но и "ясно дают понять, что перед вами не электромобиль".

Все детали La Voiture Noire изготовлены вручную.

Теги: #bugatti
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