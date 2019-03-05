Глава НКЦБФР констатирует отсутствие прогресса в выполнении требований МВФ в сфере регулирования небанковских финуслуг

Глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Тимур Хромаев подтвердил прибытие технической мисси Международного валютного фонда (МВФ) в Украину для оценки прогресса в развитии национальных рынков капитала и констатирует отсутствие прогресса в этой сфере.

"Что мы можем показать нашим кредиторам? НИЧЕГО! Ни один отраслевой структурный маяк не выполнен", - написал он на своей странице в Facebook.

Глава Нацкомиссии напомнил, что Украина в рамках сотрудничества с Фондом обязалась к концу марта 2019 года принять закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно консолидации функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг" №2413а (так называемый "закон о сплите") и закон "О защите инвесторов от злоупотреблений на рынках капитала" №6303д.

Рассмотрение обоих законопроектов было отстрочено Верховной Радой.

Помимо этого, рассмотрения ожидает законопроект №9035, который был разработан вместо отклоненного в начале июля 2018 года проекта закона "О рынке капитала и организованных товарных рынках" №7055. В то же время Т.Хромаев добавил, что рассмотрение этого документа бессмысленно без принятия двух вышеуказанных.

Глава НКЦБФР отметил, что очередная отсрочка в принятии законопроектов существенно тормозит развитие украинских рынков капитала.

"Через развитие рынков капитала мы можем сделать более богатыми наших граждан, украинские компании. Вместо этого, каждый день отсрочки реформ – это убытки. Могли бы зарабатывать, но теряем", - отметил Т.Хромаев.