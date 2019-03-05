Экономика

10:26 05.03.2019

Укрсоцбанк оспаривает в суде штраф в размере 30,45 млн грн

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Укрсоцбанк оспаривает в суде штраф в размере 30,45 млн грн

Укрсоцбанк (Киев) в феврале-2019 подал в Окружной административный суд Киева иск к Национальному банку Украины (НБУ) о признании противоправным и отмене решения о взыскании с него штрафа в размере 30,454 млн грн, сообщается в Едином реестре судебных решений.

Как сообщалось, в ноябре-2018 НБУ оштрафовал Укрсоцбанк на 30,45 млн грн за выдачу более 1 млрд грн наличных без должной проверки клиентов.

Нацбанк также вынес банку письменное предостережение, в том числе за нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов банка - публичных лиц и порядка регистрации и приостановки финансовых операций; за не обеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финмониторингу, и за невыполнение обязанности отказа в проведении таких операций.

Укрсоцбанк в декабре минувшего года сделал заявление, что категорически не согласен с выдвинутыми в его адрес Нацбанком обвинениями об осуществлении рисковой деятельности и что он самостоятельно выявил все случаи рискованных операций задолго до проверки регулятора.

"В связи с тем, что НБУ при вынесении решения (о наложении штрафа на 30,45 млн грн – ИФ) по результатам проверки не принял во внимание объяснения и возражения банка, банк будет оспаривать решение регулятора в судебных инстанциях", – заявило тогда финучреждение.

Плановая инспекционная проверка Нацбанка по отдельным вопросам финансового мониторинга и валютного законодательства проводилась в Укрсоцбанке в период с 14 декабря 2017 года по 8 мая 2018 года за период деятельности с 2015 по 2017 гг., из которых период по октябрь 2016 приходится на контроль предыдущего акционера – UniCredit Group.

Теги: #штраф #укрсоцбанк #банк #суд #нбу
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