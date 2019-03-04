Кабмин оспорит решение Админсуда о признании незаконным постановления по ценам на газ для населения по иску Тимошенко

Кабинет министров Украины намерен оспорить решение Окружного административного суд г.Киева о признании недействительным постановление правительства №315 от 27 апреля 2016 года, которым, в частности, определяется порядок формирования цены на природный газ для нужд населения.

"Кабинет министров будет подавать апелляцию и обжалует это решение в установленном порядке", - написал пресс-секретарь премьер-министра Украины Василий Рябчук на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

В то же время, он обратил внимание на то, что решением суда, о котором идет речь, отменено постановление, которое уже утратило силу.

"Обжалованное постановление Кабинета министров Украины от 27 апреля 2016 года №315 утратило силу согласно постановлению Кабинета министров Украины от 19 октября 2018 года №867 "Об утверждении положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа ", - добавил В.Рябчук.

Ранее в этот день сообщалось, что Окружной административный суд Киева признал противоправным и недействительным постановление Кабинета министров Украины №315 от 27 апреля 2016 года, которым, в частности, определяется порядок формирования цены на природный газ для нужд населения.