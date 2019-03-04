Нефть продолжает дорожать, цена Brent поднялась до $66,14 за баррель

Цены на нефть растут в понедельник на фоне оптимизма рынка в отношении торговых переговоров США и Китая, а также в отношении сокращения добычи странами ОПЕК+.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:30 кв поднялась на $1,07 (1,64%) - до $66,14 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $1 (1,79%) - до $56,8 за баррель.

По данным СМИ, Китай и США вплотную приблизились к подписанию торгового соглашения, которое, помимо прочего, будет предусматривать снижение повышенных в прошлом году пошлин на импорт продукции.

Прогресс в торговых переговорах США и Китая является важным фактором для нефтяного рынка, поскольку КНР входит в число крупнейших мировых импортеров нефти, и спор со Штатами несет в себе риск увеличения мировых запасов нефти, пишет MarketWatch.

Кроме того, торговый спор считается фактором, подрывающим экономический подъем, как в Китае, так и в США.

В центре внимания трейдеров остаются данные об объемах производства нефти в странах ОПЕК+, договорившихся в конце прошлого года о сокращении добычи.

Министр энергетики России Александр Новак заявил в понедельник в Софии, что РФ рассчитывает до конца марта выполнить обязательства в сделке ОПЕК+.

А.Новак отметил, что мартовское сокращение добычи будет больше февральского, сообщает Bloomberg.

Согласно договоренностям со странами ОПЕК и не-ОПЕК, Россия в первом полугодии 2019 года должна сократить добычу на 228 тыс. б/с по сравнению с октябрем 2018 года.