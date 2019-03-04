Wizz Air за 2 мес.-2018 увеличила пассажиропоток в Украине почти вдвое

Венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air в январе-феврале 2019 года перевезла более 300 тыс. пассажиров на своих рейсах в/из Украины, что на 94% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, говорится в сообщении компании в связи с размещением на базе в Киеве 4-го самолета и запуском четырех новых рейсов из Украины.

"В результате роста спроса среди украинских пассажиров … авиакомпания предлагает 44 маршрута в 13 стран из трех украинских аэропортов - Киева, Львова и Харькова", - сообщает компания.

Согласно системе бронирования, речь идет о 28 рейсах из Киева, 10 - из Львова, шести – из Харькова. В частности, 1-3 марта Wizz Air начала выполнять рейсы из Киева в Бремен, Биллунн (Данния) и Ригу, а из Львова в Копенгаген.

По мнению компании, размещение 4-го самолета Airbus A320 в Украине увеличивает общий объем инвестиций в страну более чем до $400 млн, а также количество созданных рабочих мест до 140.