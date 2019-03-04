Получатели компенсации за вагоны-зерновозы могут возить только свое зерно, не могут сдавать их в аренду – разъяснение

Национальный комитет развития промышленности с целью препятствования ненадлежащему использованию государственной помощи намерен подготовить изменения в постановление правительства, которым агропроизводителям разрешена 25%-ная компенсация из госбюджета за приобретенные у отечественных производителей вагоны-зерновозы.

"Соответствующие изменения будут основываться на позиции Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), согласно которой использование вагона, за который получена компенсация из госбюджета, для предоставления услуг другим аграриям по перевозке их зерна не соответствует принципам закона о госпомощи субъектам хозяйствования", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в секретариате Нацкомитета.

Необходимость внесения таких изменений продиктована, в частности, тем фактом, что на сегодня аграрии не проинформированы об этом разъяснении АМКУ, которое было дано на депутатский запрос исполнительного директора Нацкомитета Анатолия Гиршфельда.

Ссылаясь на позицию АМКУ, А.Гиршфельд, заявляет: приобретенные в рамках программы частичной компенсации вагоны могут быть использованы аграриями исключительно для перевозки зерна собственного производства из одного места в другое для первой продажи. В случае же предоставления агропроизводителем услуг по перевозке грузов ж/д транспортом продукции не собственного производства, они подпадают под действие закона о госпомощи и о них отдельно необходимо сообщить АМК.

Как сообщалось, Верховная Рада в ноябре 2018 года внесенными правками в Бюджетный кодекс разрешила сельхозтоваропроизводителям использовать до 20% направляемой им господдержки на закупку специальных вагонов для перевозки зерна, оборудования для производства биоэтанола и электроэнергии из биомассы.

Кабмин во исполнение поручения закона о госбюджете-2019 предусмотрел средства на компенсацию стоимости вагонов-зерновозов украинского производства, в январе внес соответствующие изменения в свое постановление. При этом объем ассигнований по программе компенсации стоимости сложной сельхозтехники снижен с планируемых 1,5 млрд грн до 881 млн грн.

На компенсацию могут претендовать аграрии, которые приобрели вагоны-зерновозы с 1 января 2019 года.

"Из открытых информационных источников мы видим, что процесс пошел. Но, во-первых, вагоны-зерновозы должны быть включены в Перечень отечественной сельхозтехники, на которую распространяется 25%-ная компенсация их стоимости, формируемый специальной комиссией при МЭРТ; во-вторых, аграрии должны быть проинформированы о позиции АМКУ, - констатирует А.Гиршфельд.

По его информации, в 2018 году 141 украинский производитель предлагал 9,250 тыс. наименований продукции, стоимость которой частично компенсируется из госбюджета. Более 7 тыс. агрохозяйств инвестировали в сельхозмашиностроение 4,4 млрд грн, получив компенсацию в размере 912 млн грн за приобретение техники украинского производства. Порядка 2/3 техники и оборудования, по которым выплачена компенсация в 2018 году, находилась в ценовом диапазоне от 100 тыс. грн до 500 тыс. грн. (без НДС). В основном это почвообрабатывающая и посевная техника.