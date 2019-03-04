"Укрпошта" предлагает местным громадам Киевской области 3-месячный пилот по возобновлению объема почтовых услуг - Омелян

АО "Укрпошта" предлагает местным громадам Киевской области внедрить трехмесячный пилотный проект по сохранению уровня зарплат для почтальонов в селах, которые подпали под сокращение ставок занятости, если местная власть обяжется увеличить объем потребляемых почтовых услуг.

Как написал на своей странице в соцсети Facebook министр инфраструктуры Владимир Омелян, "Укрпошта" готова в течение пилотного трехмесячного проекта доплачивать тем работникам в селах, у которых были уменьшены ставки, если местная власть возьмет на себя обязательство помочь компании увеличить объемы услуг и загрузить почтальонов работой.

"Там, где произошло сокращение ставок занятости почтальонов из-за падения объемов пенсионных выплат, подписки, торговли и почтовых услуг, "Укрпошта" предлагает местным громадам общий подход, чтобы решить эту проблему", - отметил министр.

Он также подчеркнул, что Министерство инфраструктуры совместно с "Укрпоштой" готово поддержать инициативу киевских региональных руководителей и разработать законопроект, который позволит местным громадам софинансировать деятельность социально важных функций, в частности, почты.

Как сообщалось, в декабре 2018 года гендиректор "Укрпошты" Игорь Смелянский заявил, что компания повысит зарплаты рядовым сотрудникам и не будет закрывать отделения. В то же время он уточнил, что дополнительно выделенных средств в размере 500 млн грн хватит только на полгода работы предприятия в таком режиме.