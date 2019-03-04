Экономика

13:35 04.03.2019

"ДТЭК Энерго" в 2018г получило 5,3 млрд грн чистой прибыли

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"ДТЭК Энерго" в 2018г получило 5,3 млрд грн чистой прибыли

 "ДТЭК Энерго" в 2018 году получило чистую прибыль 5,252 млрд грн, тогда как 2017 год компания завершила с чистым убытком в размере 2,916 млрд грн, отмечается в отчете на сайте компании.

Доход "ДТЭК Энерго" в 2018 году составил 90,786 млрд грн, что на 35,6% меньше, чем в 2017 году (140,973 млрд грн). Валовая прибыль за прошлый год уменьшилась на 1,3% (0,247 млрд грн) по сравнению с 2017-м – до 19,267 млрд грн.

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"ДТЭК Энерго" - операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию и дистрибуцию электроэнергии в структуре холдинга ДТЭК.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

Теги: #дтэк_энерго #прибыль
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