Экономика

13:16 04.03.2019

Украина выплатила $444,4 млн процентов по реструктуризированным евробондам

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Украина выплатила $444,4 млн процентов по реструктуризированным евробондам

Министерство финансов Украины 1 марта погасило седьмой купон по облигациям внешнего государственного займа (еврооблигациям), сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ведомства.

По данным Минфина общая сумма выплаты составила $444,4 млн.

Как сообщалось, указанные еврооблигации были выпущены в рамках проведенной Украиной в 2015 году долговой операции с государственным и гарантированным государством долгом, а также реструктуризации внешних заимствований Киева, "Укравтодора" и госпредприятия "Конструкторское бюро "Южное им.Янгеля" (Днепр).

Процентная ставка по всем указанным ценным бумагам была установлена на уровне 7,75% годовых. Процентный доход начисляется и выплачивается дважды в год - 1 марта и 1 сентября, начиная с 1 марта 2016 года. Срок погашения еврооблигаций наступает 1 сентября соответствующего года – с 2019 по 2027 год.

Общая сумма первого купонного платежа составила $473,313 млн, второго, третьего и четвертого - $505,429 млн, пятого – $444,4 млн, шестого $444 млн.

Теги: #облигации #выплаты #госзайм #минфин
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