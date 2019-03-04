Экономика

13:08 04.03.2019

НКРЭКУ до 11 марта осуществит мониторинг работы рынка природного газа в режиме суточного балансирования

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НКРЭКУ до 11 марта осуществит мониторинг работы рынка природного газа в режиме суточного балансирования

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в течение первой декады марта проведет почасовой мониторинг рынка природного газа по части внедрения суточного балансирования, и по его итогам оперативно урегулирует выявленные нарушения, сообщила глава регулятора Оксана Кривенко на своей странице в соцсети Facebook.

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После этого комиссия приступит к проверке оператора газотранспортной системы (ГТС) – АО "Укртрансгаз" по части функционирования информационной платформы суточного балансирования.

"К такой проверке, которая продлится пять дней, будут привлечены в качестве наблюдателей все заинтересованные участники рынка. Результаты будут публично обнародованы и обсуждены", – заявила О.Кривенко, подчеркнув, что регулятор в полной мере выполняет функции относительно обеспечения работы рынка в режиме суточного балансирования.

Теги: #балансирование #газ #нкрэку
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