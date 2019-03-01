Экс-глава Neste возглавит Oiltanking

Один из крупнейших мировых операторов по перевалке углеводородов и химии Oiltanking GmbH меняет руководство: с апреля новым CEO компании станет Матти Лиевонен (Matti Lievonen), последние 10 лет руководивший Neste Corporation.

Как сообщила Oiltanking, одновременно компанию покидают управляющие директора Коэн Верньерс и Даан Вос.

Oiltanking GmbH (100%-ная "дочка" компании Marquard & Bahls) является вторым по величине независимым оператором услуг по хранению нефтепродуктов, газа, продуктов химии. Компании принадлежит 73 терминала в 24 странах Европы, Южной и Северной Америки, Ближнего Востока, Африки и Азии общей мощностью 20 млн кубометров.