Экономика

19:11 01.03.2019

Экс-глава Neste возглавит Oiltanking

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Экс-глава Neste возглавит Oiltanking

Один из крупнейших мировых операторов по перевалке углеводородов и химии Oiltanking GmbH меняет руководство: с апреля новым CEO компании станет Матти Лиевонен (Matti Lievonen), последние 10 лет руководивший Neste Corporation.

Как сообщила Oiltanking, одновременно компанию покидают управляющие директора Коэн Верньерс и Даан Вос.

Oiltanking GmbH (100%-ная "дочка" компании Marquard & Bahls) является вторым по величине независимым оператором услуг по хранению нефтепродуктов, газа, продуктов химии. Компании принадлежит 73 терминала в 24 странах Европы, Южной и Северной Америки, Ближнего Востока, Африки и Азии общей мощностью 20 млн кубометров.

Теги: #бункеровка #кадры #мир
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Интерфакс-Украина
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