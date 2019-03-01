Вопрос продления контракта с главой "Нафтогаза" вне компетенции Кабмина – Коболев

Вопрос продления или прекращения контракта с главой НАК "Нафтогаз Украины", как и вопрос суммы его заработной платы не входит в компетенцию Кабинета министров Украины, сообщил глава НАК Андрей Коболев в ходе пресс-конференции в Киеве в пятницу.

"Если внимательно посмотреть закон "Об акционерных обществах", в частности, 52 статью, там четко прописано, что условия моего контракта, его прекращения, сумма оплаты является исключительным полномочиями наблюдательного совета. Только он имеет право определять такие вопросы", – сказал он.

А.Коболев выразил надежду, что решение вопроса о размере его заработной платы будет отложено до окончания выборов с целью предотвращения предвыборных манипуляций.

Как сообщалось, набсовет "Нафтогаза" проголосовал за необходимость продления полномочий А.Коболева, контракт с которым по решению Кабмина истекает 22 марта, но не принял окончательного решения без согласования с правительством. Совет предложил премьер-министру продлить срок, определенный Кабмином, чтобы обсудить детали нового соглашения с главой НАК.

Ранее со ссылкой на издание "Экономическая правда" сообщалось, что НС "Нафтогаза Украины" также привлек внешнего консультанта, который подтвердил рыночный уровень предлагаемой А.Коболеву месячной заработной платы в размере 2,08 млн грн.

НС предложил правительству и МЭРТ на протяжении первой недели марта провести встречу для урегулирования вопроса о зарплатах правления НАК с целью продолжения работы руководящего состава компании.

Ранее Кабмин заявил о намерении пересмотреть в сторону сокращения заработную плату руководителей государственных компаний, в том числе НАК "Нафтогаз Украины". В свою очередь, глава компании А.Коболев отметил, что размер его денежного вознаграждения соответствует постановлению Кабинета министров, на базе которого устанавливались зарплаты руководителям крупных стратегических госкомпаний.