Экономика

13:47 01.03.2019

Украина выполнила более половины обязательств для получения 2-го транша макрофинансовой помощи ЕС – Маркарова

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Украина выполнила более половины обязательств для получения 2-го транша макрофинансовой помощи ЕС – Маркарова

Украина выполнила более половины обязательств, необходимых для получения второго транша макрофинансовой помощи ЕС на сумму EUR500 млн, сообщила министр финансов Оксана Маркарова по итогам встречи с вице-президентом Европейской комиссии (ЕК) Валдисом Добровскисом.

Как отмечает Минфин на сайте в пятницу, еще пять из 12 предусмотренных условий находятся на разных этапах выполнения, в частности, в ближайшие дни будут объявлены результаты отбора судей Высшего антикоррупционного суда, ожидаются принятие парламентом в первом чтении законопроекта об авторизированном экономическом операторе (АЭО) и ратификация Многосторонней конвенции MLI.

"Теперь наша задача - сделать все возможное, чтобы уже в ближайшие недели Верховная Рада одобрила законопроект о избегании и противодействии отмыванию доходов, который является одним из центральных обязательств Украины перед ЕС, и внедрила институт АЭО", – цитирует пресс-служба Минфина О.Маркарову.

Как отметил в ходе встречи В.Домбровскис, ЕК поддерживает усилия правительства по реализации приоритетных реформ, понимает важность получения следующего транша для Украины ввиду высокой долговой нагрузки и запланированных выплат по внешним обязательствам.

"Поэтому важно обеспечить принятие парламентом законопроектов, необходимых для реализации мер, предусмотренных программой, в частности, об АЭО и по противодействию отмывания доходов, полученных преступным путем. В целом мы видим прогресс в большинстве направлений и как только Украина выполнит взятые на себя обязательства мы готовы двигаться дальше в поддержке ее макрофинансовой стабильности и реформ", – цитирует В.Домбровскиса пресс-служба Минфина.

Министерство также анонсировало следующий визит миссии ЕС по оценке выполнения четвертой программы макрофинансовой помощи на 13-15 марта 2019 года.

Как сообщалось, в сентябре 2018 года представители Украины и ЕС подписали кредитное соглашение о предоставлении 4-й программы макрофинансовой помощи ЕС Украине (MFA IV) на EUR1 млрд и меморандум о взаимопонимании, в котором закреплены условия выделения этих средств. Сумма в EUR1 млрд разделена на два равных транша, первый из них ЕС перечислила в декабре 2018-го. Получение второго прогнозируется весной-2019.

Евросоюз с 2014 года предоставил Украине EUR2,81 млрд макрофинансовой помощи. Третий транш третьей программы макрофинансовой помощи на EUR600 млн был отменен 18 января 2018 года из-за нарушения страной согласованных условий.

Украина не выполнила четыре требования, в частности, снятие запрета на экспорт леса-кругляка, запуск автоматической проверки е-деклараций, закон о кредитном реестре НБУ и проверка информации о бенефициарных владельцах компаний.

Теги: #макрофинпомощь #транш #украина #обязательство #маркарова
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