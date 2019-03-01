Экономика

11:08 01.03.2019

Гуайдо может выплатить апрельский транш по связанным с американской Citgo облигациям PDVSA

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Гуайдо может выплатить апрельский транш по связанным с американской Citgo облигациям PDVSA

Лидер венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, которого более 50 государств, включая США и ЕС, признали главой страны, может вместо правительства президента Николаса Мадуро выплатить апрельский транш по долговым обязательствам нефтяной госкорпорации Petroleos de Venezuela SA (PDVSA).

По данным источников агентства Bloomberg, финансовые эксперты, работающие на Х.Гуайдо, склонны рекомендовать именно такой шаг. Для выплаты необходимо будет запросить у властей США разрешение на доступ к эскроу-счету, на который поступает часть доходов от продажи венесуэльской нефти.

Долларовые бонды PDVSA на $2,5 млрд со сроком обращения до 2020 года - единственный выпуск долговых обязательств, по которому Венесуэла продолжает выплаты в срок. Дело в том, что они обеспечены контрольным пакетом (50,1%) акций американской нефтеперерабатывающей компании Citgo Holding Inc. То есть, если PDVSA не выплатит купон в срок, у держателей облигаций появится возможность заявить права на Citgo - важнейший венесуэльский актив в США.

Срок следующего платежа на сумму $71 млн наступает 27 апреля.

"Все обязательства будут выполнены, поскольку они крайне важны для защиты государственных активов", - заявил Bloomberg Хосе Игнасио Эрнандес - новый генпрокурор Венесуэлы, назначенный Х.Гуайдо. Сейчас он работает из Бостона (США).

Сумма на венесуэльском эскроу-счете может составлять до $560 млн, отмечает один из источников Bloomberg. Для того чтобы использовать эти средства, команде Х.Гуайдо нужно разрешение Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) - подразделение американского Минфина, отвечающее за правоприменение в области санкций.

Сейчас цена облигаций PDVSA этого выпуска составляет 94 цента на доллар номинала, тогда как гособлигации Венесуэлы и другие бонды PDVSA торгуются на уровне около 30 центов на $1. Такая разница в ценах свидетельствует об уверенности инвесторов в том, что та или иная сторона выплатит проценты по бондам, обеспеченным акциями Citgo.

Теги: #налоги #гуайдо #сша #pdvsa #венесуэла #транш
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