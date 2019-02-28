Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" из-за невыполнения решения арбитража увеличился почти на $200 млн

Долг ПАО "Газпром" (РФ) перед НАК "Нафтогаз Украины" из-за невыполнения решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма о выплате $2,56 млрд увеличился почти на $200 млн, сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

"Мы заставим Газпром выполнить решение арбитража в транзитном деле и заплатить нам $2,6 млрд плюс проценты, которых за год набежало почти $200 млн", - цитирует его слова пресс-служба "Нафтогаза".

В НАК напомнили, что "Газпром" ровно год не выполняет решение арбитража по транзитному делу, инициировав его обжалование в апелляционном суде округа Свеа. Слушания по существу и решение апелляционного суда ожидаются в 2020 году.

В то же время "Нафтогаз" начал процессы исполнения решения арбитража путем принудительного взыскания долга "Газпрома" в юрисдикциях – Нидерландах, Великобритании, Швейцарии и США, а недавно – и в Люксембурге. В ближайшее время возможны процессы и в других странах.

Суды в Нидерландах и Великобритании по обращению "Нафтогаза" уже заморозили активы российской компании.

Как сообщалось, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил исковые требования "Нафтогаза" к "Газпрому" о нарушениях контрактных обязательств по транзиту российского газа через Украину. Суд обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу" $4,63 млрд за недопоставку согласованного объема газа для транзита.

По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан доплатить НАК $2,56 млрд.