Промышленники обратились к премьеру и ведомствам отозвать проекты решений о повышении ж/д тарифов

Украинская ассоциация производителей ферросплавов (УкрФА) вместе с Ассоциациями и отраслевыми объединениями крупных промышленных предприятий обратились к премьер-министру Украины и другим заинтересованным руководителям центральных органов исполнительной власти относительно необходимости отзыва проектов нормативных актов, которые регулируют изменение тарифов железнодорожных перевозок АО "Укрзализниця" с целью их коррекции до экономически обоснованного уровня путем широкого обсуждения с представителями грузовладельцев и других заинтересованных сторон.

Как сообщается в направленном агентству "Интерфакс-Украина" пресс-релизе УкрФА в четверг, 1 февраля 2019 года на сайте Министерства инфраструктуры Украины были обнародованы проекты регуляторных актов, а именно проект внесения изменений в постановление Кабинета министров Украины от 16 декабря 2009 года № 1392 и проект приказа Мининфраструктуры "О проведении ежегодной автоматической индексации тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанных с ними услуг на уровне индекса цен промышленных производителей.

Кроме того, 15 февраля текущего года также обнародован проект приказа Мининфраструктуры "О внесении изменений в коэффициенты, которые применяются к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ними услуги".

Указанные проекты нормативных актов предусматривают разовое повышение грузовых ж/д тарифов на 14,2%, что отвечает индексу цен производителей промышленной продукции (ИПЦ) за 2018 год, и в последующем применение ежеквартальной автоматической индексации тарифов на соответствующий прогнозный индекс цен производителей промышленной продукции (2,5% каждый квартал) в 2019 году, констатируется в письме промышленников.

При этом отмечается, что привязка грузовых ж/д тарифов к ИПЦ фактически исключает бизнес из дискуссии относительно увеличения ж/д тарифа и дает субъекту, который имеет признаки монопольного положения на рынке ж/д перевозок, неограниченно увеличивать расходы грузоотправителей, как повышая регулируемый тариф, так и увеличивая стоимость услуг пользования вагонами "Укрзализныци", что будет автоматически увеличивать стоимость пользования вагонами частного парка.

"ИПЦ как индикатор изменения цен на услуги "Укрзализныци" не отражает объективной структуры расходов предприятия, минимум 50% расходов которого являются фондом оплаты труда, который не зависит от ИПЦ и на который влияет индекс потребительских цен, который в 2018 году был намного ниже, чем индекс роста промышленных цен. Привязка грузовых ж/д тарифов к ИПЦ может привести к снижению конкурентоспособности горно-металлургического, топливно-энергетического, строительного, сельскохозяйственного и других секторов экономики Украины на внутреннем и мировых рынках, особенно учитывая значительно низший процент роста железнодорожных тарифов в странах ЕС и других соседних государств, которые конкурируют с Украиной на глобальных рынках товаров и услуг", - подчеркивается в письме.

В обращения также отмечается, что последующее увеличение стоимости расходов на ж/д перевозки будет автоматически уменьшать объем перевозок ж/д транспортом и объем доходов "Укрзализныци", что одновременно с убыточностью пассажирских перевозок будет требовать постоянного повышения ж/д тарифов для покрытия расходов и дефицита оборотных средств АО "Укрзализныця", резюмируется в пресс-релизе УкрФА.

В прилагаемой к пресс-релизу копии письма промышленников уточняется, что обращение направлено премьер-министру Украины, первому вице-премьеру - министру экономического развития и торговли Степану Кубиву, вице-премьер-министру Владимиру Кистиону, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну и главе государственной регуляторной службы (ГРС) Ксении Ляпиной.

Обращение подписали главы "Укрметаллургпрома", Федерации металлургов, Федерации работодателей ТЭК, Союза химиков, Украинской зерновой ассоциации, Украинской аграрной ассоциации, УкрФА, Ассоциации производителей цемента "Укрцемент" и Ассоциации предприятий стекольной промышленности "Скло Украины".