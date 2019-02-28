В суд направлено дело относительно троих сотрудников "Киевавтодора" и коммерческого подрядчика, которые незаконно завладели 8 млн грн госсредств

Следователи полиции г.Киева завершили досудебное расследование и передали в суд дело относительно незаконного завладения государственными средствами на 8 млн грн тремя должностными лицами коммунальной корпорации "Киевавтодор".

Как сообщает в четверг отдел коммуникации полиции г.Киева, следователи доказали, что в 2017 году заместитель генерального директора "Киевавтодора" совместно с двумя своими подчиненными по предварительному сговору с руководителем коммерческой подрядной структуры присвоить деньги, которые выделило государство на капитальный ремонт столичных дорог.

"Пользуясь служебным положением, злоумышленники перечислили более 8 млн грн на счета фиктивных предприятий за якобы выполнение ремонтных работ", - сказано в сообщении.

Следователи провели обыски по месту жительства фигурантов, а также в коммунальной корпорации и ее структурных подразделениях и изъяли документацию, подтверждающую причастность должностных лиц к преступной схеме.

Действия злоумышленников квалифицированы по ч.3 ст.28 (совершение преступления по предварительному сговору группой лиц), ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Правонарушителям объявили о подозрении, а на их имущество наложен арест.

"Обвинительный акт направлен в суд. За присвоение и последующую легализацию полученных незаконным способом средств членам организованной преступной группы грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества", - сказано в сообщении.