Экономика

17:26 28.02.2019

Счета ЭМСС арестованы в 10 банках для исполнения решения суда о погашении долга перед "ДТЭК Высоковольтные сети"

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Счета ЭМСС арестованы в 10 банках для исполнения решения суда о погашении долга перед "ДТЭК Высоковольтные сети"

Счета ПАО "Энергомашспецсталь" (ЭМСС, Краматорск Донецкой обл.), которое задолжало "ДТЭК Высоковольтные сети" 224,37 млн грн за поставленную электроэнергию, на сегодня арестованы в 10 украинских банках, для обеспечения исполнения решения суда и погашения задолженности, сообщили в пресс-службе "ДТЭК Высоковольтные сети".

"ДТЭК Высоковольтные сети" инициировали исполнение решения Хозяйственного суда Донецкой области о принудительном взыскании задолженности, которое было принято еще в начале 2016 года и затем обжаловалось ЭМСС в судах апелляционной и кассационной инстанций, но было оставлено ими в силе", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании.

В пресс-службе отметили, что "ДТЭК Высоковольтные сети" обращались к ЭМСС неоднократно, начиная с 2015 года, однако попытки энергокомпании найти пути решения погашения задолженности не принесли результата. За два месяца текущего года ДТЭК уже четырежды предупредил ЭМСС о возможном отключении предприятия за долги.

"Но только в феврале 2019 года начали поступать предложения от ЭМСС с неприемлемыми условиями, это случилось после исполнения судебного решения об аресте счетов. До конца 2018 года график реструктуризации долгов так и не был согласован", - отмечают в ДТЭК.

В то же время пресс-служба ЭМСС в заявлении на своем сайте предлагает подключить к процессу урегулирования спора по задолженности "Метинвест", который покупает у ЭМСС продукцию для метпроизводства (в частности, валки), но рассчитывается за продукцию без аванса, со сроком оплаты два месяца после отгрузки, тогда как электроэнергию ДТЭК поставляет на условиях 100%-ной предоплаты.

"Продукцию Метинвест тоже забирает, когда считает нужным. С конца 2018 года Энергомашспецсталь буквально стала складом готовой продукции для ДТЭКа. При этом долг ЭМСС за электроэнергию (появился в сложном 2014 году) составляет 224 млн грн, а подписано договоров на изготовление продукции на 280 млн грн", - отмечается в заявлении ЭМСС.

"В частности, в рамках спора двух субъектов хозяйствования (ЭМСС и холдинга, в который входят "Метинвест" и ДТЭК) видим выход в реструктуризации долга и погашении его за счет авансовых платежей за заказанную у нас продукцию", - предлагают в ЭМСС.

По сообщению пресс-службы ДТЭК Высоковольтные сети, в 2019 году "Энергомашспецсталь" заключила договор с поставщиком электроэнергии по свободным ценам, не связанным с ДТЭК Высоковольтные Сети.

"Но согласно закону, смена поставщика не отменяет необходимости оплаты клиентом долгов, возникших до 1 января 2019 года", - отмечают в компании.

В свою очередь на ЭМСС считают, что поскольку ДТЭК на сегодня не является поставщиком электроэнергии, у него нет юридических оснований заявлять об ограничении энергоснабжения.

"Мы не прекращаем прилагать усилия, чтобы прийти к компромиссу с руководством ДТЭКа", - отмечается в заявлении пресс-службы ЭМСС.

ЭМСС, владельцем которого является российский "Атомэнергомаш" (госкорпорация "Росатом") - крупнейший украинский производитель специальных литых и кованых изделий индивидуального и мелкосерийного производства для металлургии, судостроения, энергетики (ветро-, паро-, гидро-, атомной) и общего машиностроения.

"ДТЭК Сети"– операционный холдинг в структуре энергетического холдинга ДТЭК, который в свою очередь входит в состав финансово-промышленной группы СКМ, акционером которой является Ринат Ахметов.

"ДТЭК Сети" развивают бизнес по распределению электроэнергии и эксплуатации электросетей в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях.

Теги: #эмсс #дтэк #банки #счета #суд
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