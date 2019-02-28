Минфин создал комиссию по корпоратизации "Укрэнерго"

Министерство финансов Украины создало комиссию по реорганизации госпредприятия "НЭК "Укрэнерго" в частное акционерное общество, сообщила пресс-служба министерства.

По ее данным, утвержденная приказом от 22 февраля комиссия состоит из представителей Минфина, Министерства экономического развития и торговли, Фонда госимущества (ФГИ) и "Укрэнерго". Возглавил комиссию замглавы Минфина Василий Шкураков.

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План преобразования госпредприятия предусматривает создание инвентаризационной комиссии, проведение инвентаризации активов и обязательств компании (на 31 марта 2019 года), составление акта оценки имущества, утверждение устава и состава наблюдательного совета НЭК.

"Корпоратизация "Укрэнерго" позволит эффективно имплементировать законодательство о рынке электроэнергии, а также отделить контроль за производством электроэнергии и ее передачей. Это является одним из условий получения кредитных средств в рамках Меморандума о взаимопонимании с ЕС", - отмечают в министерстве.

Как сообщалось, в середине декабря 2018 года Кабинет министров принял решение передать целостный имущественный комплекс "Укрэнерго" из сферы управления Минэнергоугля в сферу управления Минфина. Минфин получил право на управление НЭК "Укрэнерго" в феврале 2019 года.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства финансов, но вскоре будет преобразовано в частное акционерное общество.