НКРЭКУ одобрила проект изменений в Кодекс ГТС в части доступа к мощностям

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила проект о внесении изменений в Кодекс газотранспортной системы (ГТС) в части распределения мощностей, а также внедрения услуги доступа к мощностям с ограничениями.

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии в четверг.

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Проект документ "Об утверждении изменений в некоторые постановления НКРЭКУ" предполагает изменение подходов к заказу мощностей на внутригосударственных точках входа/выхода, создание возможности получения заказчиками услуг транспортировки более гибких механизмов доступа к мощностям на разные периоды (годовой, квартальный, месячный и на сутки вперед).

"После внедрения предоставления доступа к мощности на более краткосрочные периоды, заказчики услуг транспортировки смогут более эффективно планировать объемы заказа и использования мощности", – отмечено в проекте.

Кроме того, документ также предлагает внедрить услугу по доступу к мощности с ограничениями, которая среди прочего позволит загрузить украинские хранилища газа за счет европейских поставщиков, диверсифицировать источники дохода оператора ГТС, увеличить приграничную торговлю, а также снизить тарифную нагрузку на внутренних потребителей.

В целом документом предлагается внести изменения также в Кодекс газохранилищ, типовые договора по транспортировке и хранению газа, методику расчета тарифов на транспортировку газа для точек входа/выхода.

Предложения к проекту принимаются в течение месяца.