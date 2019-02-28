Экономика

15:35 28.02.2019

Российский суд поддержал решение международного арбитража по делу Татнефти и Украины на $112 млн

1 мин читать
Российский суд поддержал решение международного арбитража по делу Татнефти и Украины на $112 млн

Арбитражный суд Ставропольского края в четверг удовлетворил заявление "Татнефти" о признании и приведении в исполнение арбитражное решение решения иностранного суда, согласно которому Украина должна выплатить компании $112 млн и проценты, передает корреспондент "Интерфакса" с заседания.

"Признать и привести в исполнение арбитражное решение, вынесенное 29 июля 2014 года международным коммерческим арбитражем по иску "Татнефти им. Шашина" к Украине", - сказал судья.

Читайте новости также на сайте "Энергореформа"

"Украина обязана выплатить истцу - "Татнефти" - сумму в размере $112 млн в качестве компенсации за совершение ею нарушения соглашения между правительством России и кабинетом министров Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций, ответчик - Украина обязана также выплатить истцу проценты", - добавил судья.

Он пояснил, что "проценты начисляются на сумму в размере $68,44 млн с 12 мая 2009 года и на сумму в размере $43,56 млн - с 27 января 2010 год до даты окончательной выплаты".

"Перечисление начисленных процентов к основной сумме происходит каждые три месяца", - уточнил судья и добавил, что "начисление процентов приостановлено до даты вынесения решения на срок 60 дней после его вынесения".

Определение может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Кавказского федерального округа в течение месяца со дня его вынесения.

Теги: #выплаты #татнефть #суд #укртатнафта
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:34 28.02.2019
Давления на суд со стороны У.Супрун не было – Высший совет правосудия

Давления на суд со стороны У.Супрун не было – Высший совет правосудия

12:21 28.02.2019
Суд обязал ГБР открыть дело за разглашение генпрокурором сведений досудебного расследования в деле Гандзюк – адвокат

Суд обязал ГБР открыть дело за разглашение генпрокурором сведений досудебного расследования в деле Гандзюк – адвокат

19:59 27.02.2019
Суд 28 февраля рассмотрит иск Гриценко к ЦИК по разъяснению об агитации, которое он расценивает как легализацию схемы подкупа избирателей

Суд 28 февраля рассмотрит иск Гриценко к ЦИК по разъяснению об агитации, которое он расценивает как легализацию схемы подкупа избирателей

19:55 27.02.2019
Суд 28 февраля рассмотрит иск Гриценко к ЦИК по разъяснению об агитации, которое он расценивает как легализацию схемы подкупа избирателей

Суд 28 февраля рассмотрит иск Гриценко к ЦИК по разъяснению об агитации, которое он расценивает как легализацию схемы подкупа избирателей

18:40 27.02.2019
Суд поместил под домашний арест харьковского соратника Медведчука Лесика

Суд поместил под домашний арест харьковского соратника Медведчука Лесика

13:46 27.02.2019
Апелляционный суд отклонил иск Коломойского к ПриватБанку и другим лицам об унижении его чести и достоинства

Апелляционный суд отклонил иск Коломойского к ПриватБанку и другим лицам об унижении его чести и достоинства

06:02 27.02.2019
Суд вернул государству землю стоимостью 1 млрд грн в Днепропетровской области

Суд вернул государству землю стоимостью 1 млрд грн в Днепропетровской области

02:30 27.02.2019
Дело против двоих жителей Харьковской области, подозреваемых в групповом изнасиловании, направлено в суд

Дело против двоих жителей Харьковской области, подозреваемых в групповом изнасиловании, направлено в суд

18:14 26.02.2019
Певицу Шакиру вызвали в испанский суд по делу о неуплате налогов

Певицу Шакиру вызвали в испанский суд по делу о неуплате налогов

17:37 26.02.2019
Адвокат осужденной за смертельное ДТП в центре Харькова Зайцевой: решение об апелляции еще не принято

Адвокат осужденной за смертельное ДТП в центре Харькова Зайцевой: решение об апелляции еще не принято

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина подписала протокол с РФ о вылове рыбы в Азовском море

"Нафтогаз" начал процессы по взысканию с "Газпрома" долгов в Люксембурге

Правительство не принимало решения о заключении нового контракта с менеджментом "Нафтогаза" – Гройсман

"Укртрансгаз" заявляет о полной готовности инфоплатформы к запуску суточного балансирования газа с 1 марта

Платформа суточного балансирования газа не готова к полноценной корректной работе – РГК

ПОСЛЕДНЕЕ

SkyUp переезжает из аэропорта "Киев" в терминал F аэропорта "Борисполь" с 31 марта

Украина не готова к запуску нового оптового рынка электроэнергии с 1 июля - мнение

Украина подписала протокол с РФ о вылове рыбы в Азовском море

Украинское НПП "Радий" и американская "Curtiss-Wright Corporation" стали стратегическими партнерами – Порошенко

"Нафтогаз" начал процессы по взысканию с "Газпрома" долгов в Люксембурге

Рада приняла за основу законопроект об авторизированном экономическом операторе на таможне

Правительство не принимало решения о заключении нового контракта с менеджментом "Нафтогаза" – Гройсман

Крупнейший в восточной Украине онкоцентр и Фонд поддержки предпринимательства: Светличная обсудила с ЕБРР будущие проекты в Харьковской области

"Укртрансгаз" заявляет о полной готовности инфоплатформы к запуску суточного балансирования газа с 1 марта

"Кернел" в первом полугодии 2019 ФГ получил $164 млн чистой прибыли

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА