Российский суд поддержал решение международного арбитража по делу Татнефти и Украины на $112 млн

Арбитражный суд Ставропольского края в четверг удовлетворил заявление "Татнефти" о признании и приведении в исполнение арбитражное решение решения иностранного суда, согласно которому Украина должна выплатить компании $112 млн и проценты, передает корреспондент "Интерфакса" с заседания.

"Признать и привести в исполнение арбитражное решение, вынесенное 29 июля 2014 года международным коммерческим арбитражем по иску "Татнефти им. Шашина" к Украине", - сказал судья.

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"Украина обязана выплатить истцу - "Татнефти" - сумму в размере $112 млн в качестве компенсации за совершение ею нарушения соглашения между правительством России и кабинетом министров Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций, ответчик - Украина обязана также выплатить истцу проценты", - добавил судья.

Он пояснил, что "проценты начисляются на сумму в размере $68,44 млн с 12 мая 2009 года и на сумму в размере $43,56 млн - с 27 января 2010 год до даты окончательной выплаты".

"Перечисление начисленных процентов к основной сумме происходит каждые три месяца", - уточнил судья и добавил, что "начисление процентов приостановлено до даты вынесения решения на срок 60 дней после его вынесения".

Определение может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Кавказского федерального округа в течение месяца со дня его вынесения.