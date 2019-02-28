Экономика

15:27 28.02.2019

Украина не готова к запуску нового оптового рынка электроэнергии с 1 июля - мнение

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Украина не готова к запуску нового оптового рынка электроэнергии с 1 июля - мнение

Если запуск нового рынка электроэнергии будет осуществлен с 1 июля текущего года, как это предусмотрено законом "О рынке электроэнергии", он не будет эффективно функционировать, заявил директор департамента по коммерции Алексей Никитин.

В ходе выступления на Украинском энергетическом форуме в четверг он сообщил, что на сегодня не готов ряд нормативных актов вторичного законодательства, не протестирована платформа для обеспечения работы нескольких сегментов нового рынка.

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"Если мы хотим запустить рынок с 1 июля 2019 года, то регистрация участников прямых договоров должна быть завершена до 1 июня, комплексное тестирование платформы Оператора рынка – до 1 апреля, подготовка всего вторичного законодательства – до 1 марта", - пояснил он, отметив, что на сегодня не представляется возможным выполнить ни одну из этих задач в указанные сроки.

Глава НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук, выступая в ходе Украинского энергетического форума, также заявил о препятствиях для запуска оптового рынка э/э с 1 июля. По его словам, разработка информационной платформы, которую осуществляет консорциум во главе с IP System, может замедлиться из-за того, что с декабря 2018 года приостановлены платежи разработчику. Министерство энергетики и угольной промышленности отказывается их согласовывать в связи с переподчинением "Укрэнерго" Министерству финансов.

Кроме того, "Укрэнерго", являющееся оператором системы передачи, должно быть сертифицировано, а этот процесс может быть завершен не ранее чем в июле текущего года, добавил В.Ковальчук.

Как сообщалось, на июль 2019 года намечен запуск новой модели оптового рынка э/э во исполнение закона "О рынке э/э", принятого в апреле 2017 года. Предполагается переход от работы по модели "единого покупателя" к полномасштабному конкурентному рынку, предусматривающему двусторонние договора между производителями и крупными потребителями, введение балансирующегорынка, рынка "на сутки вперед" и внутреннесуточного рынка. "Энергорынок" в течение шести месяцев обязан выделить филиалы (Гарантированный покупатель и Оператор рынка), которые в течение двух лет с момента принятия закона должны быть преобразованы в отдельные предприятия.

Теги: #эксперт #электроэнергия #рынок
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