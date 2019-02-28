Экономика

15:26 28.02.2019

Украина подписала протокол с РФ о вылове рыбы в Азовском море

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Украина подписала протокол с РФ о вылове рыбы в Азовском море

 Украина и РФ через дипломатические каналы подписали протокол по квотам на промышленный вылов рыбы в Азовском море, отмечается в сообщении Государственного агентства рыбного хозяйства Украины.

"После длительных консультаций с соответствующими органами исполнительной власти было решено направить протокол на подпись российской стороне по дипломатическим каналам для того, чтобы украинские рыбаки смогли и в дальнейшем осуществлять вылов водных биоресурсов в Азовском море в рамках правового поля… протокол подписан по дипломатическим каналам", - цитируется в сообщении глава Госрыбагентства Ярослав Белов.

По его словам, протоколом оговорен вопрос передачи задержанных рыбаков той стороне, гражданства, которой они принадлежат. Документ должен способствовать увеличению уровня безопасности украинских рыбаков в ходе осуществления ими хозяйственной деятельности.

Кроме того, предусматривается распределение квоты вылова бычка в объеме 9 тыс. тонн для Украины и 6 тыс. тонн для РФ.

Как сообщалось, работа украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море и Керченском проливе была заблокирована в октябре 2018 года. На заседании данной комиссии народный депутат Украины от фракции "Блок Петра Порошенко", председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров заявил о недопустимости подобных переговоров, а также потребовал от СБУ незамедлительно выдворить из Украины главу российской делегации, незаконно посещавшего временно оккупированный Россией Крым. Также, посетивший заседание рыбкомиссии нардеп Сергей Высоцкий (фракция "Народный фронт") сообщил, что усилиями парламентариев "заседание комиссии сорвано".

Позже в Госрыбагентстве сообщили, что отсутствие протокола лишит украинских рыбаков возможности добывать водные биоресурсы в законодательном поле. Такое положение дел, с учетом текущей ситуации в Азовском море, может привести к непредсказуемым последствиям, в том числе, к усилению давления на украинских рыбаков, потери акватории активного промысла и, как следствие, падению общего вылова водных биоресурсов

По данным Госрыбагентства, промысел в Азовском море осуществляет около 90 украинских субъектов хозяйствования. В 2018 году Украина в Азовском море выловила 21,3 тыс. тонн водных биоресурсов.

Теги: #азовское_море #рф #рыболовля #украина
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