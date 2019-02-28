Украинское НПП "Радий" и американская "Curtiss-Wright Corporation" стали стратегическими партнерами – Порошенко

Научно-производственное предприятие (НПП) "Радий" (Кропивницкий) и "Curtiss-Wright Corporation" (США) подписали соглашение о стратегическом партнерстве, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Заключено соглашение о стратегическом партнерстве между НПП "Радий" и "Curtiss-Wright Corporation" (США), которое предусматривает совместные проекты по модернизации систем безопасности ядерных объектов в США, с использованием инновационной платформы RadiCS", – написал П.Порошенко в четверг в своем микроблоге в Твиттере.

НПП "Радий" – ведущий в Украине разработчик и поставщик программно-технических комплексов для систем обеспечения безопасной эксплуатации атомных электростанций с реакторами типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1000. Имеет обширный опыт проведения модернизации и установки новых информационных и управляющих систем (ИУС) "под ключ" на действующих АЭС.

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"Curtiss-Wright Corporation" – американский многоотраслевой производитель. Ранее был крупнейшим производителем самолетов в США. Со временем от сборки самолетов компания перешла к производству компонентов для техники.